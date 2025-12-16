Impresionante: Así colapsó una réplica de la Estatua de la Libertad en Brasil tras un fuerte temporal

El incidente ocurrió el 15 de diciembre de 2025 y quedó registrado en varios videos que rápidamente se difundieron en redes sociales, generando sorpresa y preocupación entre los habitantes de la región.

Un fuerte temporal registrado en el sur de Brasil dejó una imagen tan impactante como simbólica: una réplica de la Estatua de la Libertad colapsó por la fuerza de los vientos en el municipio de Guaíba, en el estado de Río Grande do Sul.

La estructura, instalada frente a una tienda de la cadena Havan, se desplomó durante una tormenta que azotó con especial intensidad la región metropolitana de Porto Alegre. En las imágenes compartidas por testigos se observa cómo la estatua comienza a inclinarse lentamente hasta caer de costado sobre el área del estacionamiento del establecimiento, muy cerca de un vehículo blanco que, por fortuna, no resultó afectado de gravedad.

De acuerdo con información entregada por autoridades locales, las ráfagas de viento durante el temporal alcanzaron velocidades de hasta 90 kilómetros por hora, un factor que habría sido determinante en el colapso de la estructura. El alcalde de Guaíba, Marcelo Maranata, confirmó que no se registraron personas lesionadas tras el incidente, pese a la magnitud de la caída y al tamaño de la réplica.

La estatua tenía dimensiones considerables. Según los datos conocidos, la figura medía aproximadamente 24 metros de altura y estaba montada sobre un pedestal de 11 metros, lo que daba una altura total cercana a los 35 metros. Estas proporciones hicieron que el desplome fuera aún más llamativo y que el video del momento se volviera viral en cuestión de horas.

En los registros audiovisuales que circularon en plataformas digitales se aprecia con claridad el instante exacto del colapso, así como la cercanía del impacto con vehículos estacionados. Residentes de Guaíba comentaron en redes sociales que el viento fue inusualmente fuerte durante ese día y que otras estructuras menores también se vieron afectadas por el temporal, aunque ninguna con consecuencias tan visibles como esta.

Tras el derrumbe, la empresa responsable del inmueble emitió un breve comunicado en el que explicó las medidas adoptadas inmediatamente después del incidente. “El área fue inmediatamente aislada, siguiendo todos los protocolos de seguridad. Los equipos de obra deben iniciar, en las próximas horas, los trabajos para retirar la estatua”, señaló la compañía, sin detallar si existían reportes previos sobre posibles fallas estructurales.

Hasta el momento, ni la empresa ni las autoridades locales han confirmado si el colapso se debió exclusivamente a la intensidad del viento o si hubo factores adicionales relacionados con el anclaje o el estado de la estructura. Sin embargo, usuarios en redes sociales y habitantes de la zona coincidieron en que la fuerza del temporal fue clave para que la réplica cediera.

La Estatua de la Libertad es un símbolo recurrente frente a varias tiendas Havan en Brasil, lo que hizo que el hecho llamara aún más la atención a nivel nacional. Las autoridades de Río Grande do Sul mantienen el monitoreo de las afectaciones causadas por el sistema de tormentas que impactó la región y no descartan emitir nuevas recomendaciones preventivas ante posibles eventos climáticos similares.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas se entregue un informe oficial con mayores detalles sobre las causas del colapso y la evaluación completa de los daños. El incidente, aunque no dejó víctimas, reabrió el debate sobre la resistencia de estructuras de gran tamaño frente a fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes en distintas zonas del país.