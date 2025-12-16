Margarita Rosa de Francisco se casa a los 60: boda íntima frente al mar junto a Will Van Der Vlugt

La actriz abrió un nuevo capítulo en su vida personal lejos del ruido mediático y fiel a su estilo: con una ceremonia íntima, rodeada de naturaleza y cargada de simbolismo.

Margarita Rosa de Francisco, presentadora y escritora colombiana contrajo matrimonio con su pareja de larga data, el fotógrafo y productor holandés Will Van Der Vlugt, y fue ella misma quien confirmó la noticia al compartir las primeras imágenes de la boda en sus redes sociales.

El anuncio llegó sin estridencias, pero con una frase que resumió el espíritu del momento. “Y vivieron felices para siempre”, escribió la protagonista de la versión original de Café con aroma de mujer, acompañando un video que muestra algunos instantes del enlace celebrado frente al mar. La publicación desbordó emoción y marcó el cierre de una cuenta regresiva que la actriz había insinuado días antes con fotografías junto a su ahora esposo.

La ceremonia se llevó a cabo en un entorno natural y discreto, con un grupo reducido de invitados. Lejos de grandes producciones o eventos multitudinarios, la boda reflejó la preferencia de Margarita Rosa por mantener su vida privada en un espacio protegido, incluso siendo una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana. Aun así, quiso compartir ese momento especial con sus seguidores, quienes respondieron de inmediato con mensajes de cariño y celebración.

En las imágenes difundidas, la actriz luce un vestido largo en tono beige, de mangas largas y corte clásico, ajustado a la cintura con un cinturón sencillo. Fiel a la comodidad y a la coherencia con el entorno, prescindió de los tacones y optó por zapatos planos. Will Van Der Vlugt, por su parte, vistió un traje en un color similar, logrando una estética armónica y elegante, acorde con el paisaje costero donde se realizó la ceremonia.

Durante los días previos al anuncio, Margarita Rosa había dado pistas de que algo importante estaba por suceder. Publicó fotografías junto a su pareja y mensajes que sugerían un acontecimiento significativo, sin revelar detalles. El desenlace fue celebrado por sus seguidores, quienes inundaron la publicación con mensajes como “¡Que viva el amor!”, destacando la serenidad y felicidad que transmite la pareja.

La unión marca el tercer matrimonio de la actriz. En 1988 estuvo casada con el cantante Carlos Vives y, años más tarde, en 2003, con Daniel Castello. Sin embargo, su relación con Van Der Vlugt ha sido la más duradera: más de 15 años de vida en común, construidos sin prisas y sin la necesidad inmediata de formalizar. Esa historia compartida fue precisamente la base para tomar la decisión de casarse ahora, después de un largo periodo de convivencia y reflexión conjunta.

Según lo que revelan las imágenes y el video compartidos, la boda fue sencilla pero profundamente simbólica. Sonrisas frente al mar, gestos de complicidad y una atmósfera de tranquilidad definieron una celebración que priorizó el significado del compromiso por encima de cualquier despliegue ostentoso. La pareja había optado desde el inicio por mantener el evento en un círculo cercano de familiares y amigos, una decisión que fue coherente con su manera de vivir la relación.

Tras el anuncio, colegas de la industria y figuras del entretenimiento también se sumaron a las felicitaciones, resaltando la discreción con la que se llevó a cabo la unión y la plenitud que proyecta Margarita Rosa en esta etapa de su vida. Para muchos, la boda representa la consolidación de una relación madura y estable, construida con el tiempo y lejos de los reflectores.

A sus 60 años, Margarita Rosa de Francisco demuestra que las historias de amor no responden a calendarios ni expectativas externas. Su matrimonio con Will Van Der Vlugt no solo celebra una relación de más de una década, sino también una forma de entender la vida desde la calma, la coherencia y la libertad personal. Un “sí” pronunciado sin prisa, frente al mar y con la certeza de haber elegido el momento justo.