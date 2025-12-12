Taylor Swift revela en qué invirtió las ganancias del Eras Tour

La artista cerró el 2025 con una declaración que volvió a poner su nombre en el centro de la conversación global.

Taylor Swift finalmente explicó en qué invirtió las multimillonarias ganancias del Eras Tour, la gira que rompió récords de asistencia, ventas y proyección internacional. En una entrevista reciente para The Late Show with Stephen Colbert, la intérprete detalló que destinó la mayor parte de esos recursos a un objetivo que había perseguido durante años: recuperar la totalidad de sus grabaciones, su imagen y su material audiovisual.

La cantante, quien durante el último año también celebró la estabilidad de su relación con el jugador de la NFL Travis Kelce, confirmó que su prioridad fue fortalecer su autonomía creativa. Según explicó, la dimensión histórica del tour y su éxito financiero le permitieron completar un proceso jurídico y empresarial que había iniciado tiempo atrás.

“Mis fans son la razón por la que pude recuperar mis másters, así es como invertí el dinero ganado en el Eras Tour”, señaló Swift en el programa estadounidense, reconociendo el rol fundamental de su comunidad de seguidores para hacer viable la operación.

El Eras Tour hizo historia en múltiples frentes. Swift se convirtió en la primera artista solista en ofrecer ocho conciertos en el estadio de Wembley, en Londres, y la gira se posicionó como uno de los eventos musicales más influyentes de su generación. Pero para la cantante, más allá de la magnitud mediática, la importancia real estuvo en lo que esta plataforma le permitió recuperar.

Gracias al capital generado, Swift adquirió los derechos de sus películas de concierto, videoclips, fotografías, arte de discos y canciones inéditas, consolidando una libertad creativa que había perseguido desde hace más de un lustro. El proceso fue la culminación de una batalla contractual que inició tras la compra de su antiguo catálogo por parte del mánager Scooter Braun y luego por la firma Shamrock Capital.

“No era una cuestión de tiempo; ambas cosas, tanto el compromiso con Travis Kelce como recuperar mis discos, pudieron no haber pasado jamás. Estoy agradecida de que hayan sucedido”, expresó la artista en su conversación con Colbert.

Para Swift, el proceso tuvo un significado profundamente personal. Comparó este logro con la experiencia de otros músicos que lucharon por recuperar sus archivos originales, citando un ejemplo clásico: “Es una sensación similar a la que contó John Fogerty cuando recuperó los másters de Creedence Clearwater Revival”, afirmó la cantante, resaltando la carga emocional de reencontrarse con grabaciones que representan etapas completas de su vida.

Te puede interesar: Rescate impactante: Padre e hijo sobreviven rodeados de caimanes hambrientos

Te puede interesar: Taylor Swift: Red de cuentas falsas impulsó acusaciones de simbolismo nazi en su contra

“Una grabación es una captura del momento en que estás en tu vida”, añadió, subrayando cómo cada álbum refleja no solo una estética sonora, sino también una memoria emocional.

Swift recordó que desde 2019 año en que anunció que regrabaría su catálogo temprano ante la imposibilidad de acceder a sus másters inició un camino que cambiaría por completo la relación entre artistas y disqueras. Este conflicto impulsó la creación de las exitosas versiones “Taylor’s Version”, que reescribieron los modelos tradicionales de propiedad musical y sostuvieron su liderazgo en las listas globales.

Aunque sigue siendo una de las figuras más mediáticas del mundo, Taylor ha defendido una regla inquebrantable: separar su vida privada de su identidad profesional.

“No deseo placas ni estudios, ni pruebas de que ahí viva una persona del mundo de la música, salvo mi piano y mi guitarra, pero ni siquiera en un lugar vistoso”, declaró, reafirmando que su hogar no es un museo de su carrera, sino un espacio protegido de intimidad.

Swift reflexionó también sobre la continuidad de su trayectoria, que se mantiene sólida después de casi dos décadas. “¿Cómo se mantiene un buen ciclo en el tiempo? Hay experiencias que te preparan para ese desafío, como me sucede con la duración de las amistades o las colaboraciones profesionales”, puntualizó, dejando claro que la longevidad en la industria es un acto de disciplina, equilibrio emocional y visión estratégica.

.