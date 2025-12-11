Rescate impactante: Padre e hijo sobreviven rodeados de caimanes hambrientos

El hecho ocurrió el 4 de diciembre, cuando ambos recorrían el área a bordo de un ATV que terminó quedándose sin combustible en medio del terreno fangoso.

Un dramático operativo de búsqueda y rescate en los Everglades de Florida evitó una tragedia inminente luego de que un padre y su hijo quedaran atrapados en una zona pantanosa del Parque Nacional Big Cypress, completamente rodeados por caimanes y sin los recursos básicos para mantenerse a salvo.

Las identidades de los involucrados no han sido reveladas, pero sí se conoció el angustioso contenido de la llamada al 911, divulgada por la Oficina del Sheriff del Condado de Collier (CCSO). Treinta minutos antes del atardecer, el padre comunicó la situación de emergencia y explicó que el vehículo se había atascado sin posibilidad de avanzar.

“Nos quedamos atascados en un agujero de barro”, se escucha en el audio compartido por la CCSO, donde también detalla que habían consumido el combustible restante intentando salir sin éxito.

La vulnerabilidad de ambos aumentaba con cada minuto. En la llamada, el hombre explicó que él y su hijo estaban “casi sin agua” y que no contaban con comida ni linternas para enfrentar la noche en uno de los ecosistemas más peligrosos de Estados Unidos. A esto se sumó un detalle aún más alarmante: los dos habían perdido sus zapatos en el pesado barro. “Así que estamos descalzos”, dijo, según recogió WMGT.

Con el sol descendiendo rápidamente, la temperatura comenzaba a bajar y la oscuridad hacía inminente la aparición de animales salvajes. Para intentar mantenerse visibles y cálidos, lograron encender una pequeña fogata, una acción que luego resultó clave para su ubicación. Sin embargo, la amenaza más grande seguía acechando: los caimanes.

“El sol se está poniendo y los caimanes tienen hambre, amigo”, expresó el padre en un momento de evidente tensión. Su advertencia no era una exageración. El propio Sheriff Kevin Rambosk, al narrar la situación, destacó la urgencia del rescate: “Y cuando el sol se pone en medio de los Everglades, hay que sacar a la gente de allí”.

La Unidad de Aviación de la CCSO inició un sobrevuelo para intentar localizar a los extraviados antes de que la oscuridad lo hiciera imposible. Desde el aire, finalmente divisaron a dos personas agitando los brazos con desesperación, intentando captar la atención del helicóptero. La fogata que habían encendido se convirtió en un punto clave para guiarlos hacia el rescate.

El operativo culminó exitosamente justo antes del anochecer. Padre e hijo fueron sacados de la zona pantanosa sin ninguna lesión, aunque exhaustos y deshidratados. La CCSO celebró la rápida coordinación del equipo y destacó el valor de la preparación y el entrenamiento para enfrentar este tipo de emergencias.

Te puede interesar: Leonardo DiCaprio critica la inteligencia artificial en el arte: 'No hay humanidad'

Te puede interesar: Dwayne 'The Rock' Johnson | Su hija oficializa su romance con la luchadora Tatyanna Dumas

“Este es otro ejemplo del gran entrenamiento de la CCSO puesto en práctica y el éxito que proviene de asociaciones sin lesiones”, expresó la Oficina del Sheriff en su comunicado oficial. De acuerdo con el reporte, la respuesta oportuna evitó que los caimanes, que ya se acercaban al lugar, representaran una amenaza mortal para los dos.

El caso sirve como recordatorio de los riesgos de adentrarse en los Everglades sin suficiente planificación, pero también evidencia la eficiencia de los equipos de rescate de Florida, capaces de actuar con rapidez en uno de los ambientes naturales más impredecibles del país. En esta ocasión, la combinación de serenidad, improvisación y tecnología permitió que un día de aventura no terminara en una tragedia.