Los Oscar abandonan la televisión: YouTube transmitirá gratis la ceremonia a nivel mundial

La entrega de los premios más aclamados se prepara para uno de los cambios más radicales de su historia.

A partir de 2029, la ceremonia dejará atrás la televisión tradicional y se transmitirá de forma gratuita y en directo a través de YouTube, marcando el fin de más de cinco décadas de emisión ininterrumpida en la señal estadounidense de ABC. El anuncio fue confirmado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS) y redefine la manera en la que el evento cinematográfico más influyente del mundo llegará a su audiencia.

El acuerdo establece que YouTube será la plataforma exclusiva de transmisión global desde la edición número 101 de los Oscar, prevista para 2029, y se mantendrá vigente al menos hasta 2033. De esta manera, más de dos mil millones de personas tendrán acceso libre a la ceremonia, además de los usuarios de YouTube TV en Estados Unidos, ampliando de forma significativa el alcance internacional del evento.

La edición número 100, programada para 2028, será la última que emita ABC, cadena que transmitió los premios desde 1976. Con esta decisión, se cierra un capítulo histórico en la televisión estadounidense y se abre una nueva etapa alineada con los hábitos de consumo digital. Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, destacó el valor cultural de esta alianza: “Los Oscar son una de nuestras instituciones culturales esenciales, honrando la excelencia en la narrativa y el arte. Asociarnos con la Academia para llevar esta celebración de arte y entretenimiento a espectadores de todo el mundo inspirará a una nueva generación de creativos y amantes del cine, manteniendo el legado histórico de los premios”, afirmó.

El convenio no se limita únicamente a la gala principal. La alianza contempla la producción y distribución de una amplia gama de contenidos satélite, que incluirán la previa y la cobertura de la alfombra roja, material detrás de escena, el anuncio oficial de nominaciones, los Governors Awards donde se entregan los premios honoríficos, el almuerzo con los nominados, los Student Academy Awards, la ceremonia de premios científicos y técnicos, entrevistas con miembros de la Academia y cineastas, así como iniciativas educativas, podcasts y formatos digitales adicionales.

Desde la Academia, el acuerdo fue presentado como una oportunidad para democratizar el acceso al cine. Bill Kramer, director general de AMPAS, y Lynette Howell Taylor, presidenta de la organización, aseguraron que esta alianza permitirá “expandir el acceso a la labor de la Academia a la mayor audiencia global posible, lo que será valioso para nuestros miembros y la comunidad cinematográfica”. Ambos subrayaron que el alcance de YouTube facilitará nuevas formas de interacción y acercará el patrimonio cinematográfico a públicos que antes no tenían acceso directo.

En esa misma línea, agregaron: “Este acuerdo nos permitirá celebrar el cine, alentar nuevas generaciones de cineastas y abrir el acceso a nuestra historia cinematográfica en una escala nunca antes vista”. El pacto también contempla la colaboración con Google Arts & Culture, que trabajará en la digitalización y difusión de parte de la colección del Academy Museum of Motion Pictures, la cual reúne más de 52 millones de objetos relacionados con la historia del cine. Exposiciones virtuales y programas educativos estarán disponibles de forma digital para audiencias globales.

El cambio llega en un contexto de transformación profunda en el consumo audiovisual. Durante décadas, los Oscar fueron el programa más visto de la televisión estadounidense, alcanzando picos superiores a 55 millones de espectadores en 1998, año en que Titanic arrasó en la ceremonia. Sin embargo, la audiencia comenzó a descender de forma sostenida en el siglo XXI y, en 2021, cayó por debajo de los 20 millones, en gran parte debido a la pandemia.

En 2025, la ceremonia logró repuntar hasta aproximadamente 19,7 millones de espectadores, reflejando una recuperación moderada en un entorno donde el consumo digital y bajo demanda gana cada vez más terreno. De hecho, este mismo año se permitió por primera vez el acceso en línea a la gala a través de Hulu.

A partir de 2029, YouTube asumirá la gestión completa de la producción y distribución digital, incorporando subtítulos, múltiples pistas de audio y herramientas de accesibilidad en distintos idiomas. Con esta decisión, los Oscar no solo se adaptan a la era digital, sino que redefinen su relación con el público global, apostando por una experiencia más abierta, inclusiva y acorde con el futuro del entretenimiento.