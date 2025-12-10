Hija de la opositora venezolana Machado recibe el Nobel de la Paz en su ausencia

Ana Corina Sosa Machado, hija de la opositora María Corina Machado, recibió el premio Nobel de la Paz, en representará de su madre que no pudo llegar a la ceremonia de entrega que se realiza en Oslo.

La ausencia de Machado fue confirmada la noche del martes cuando crecía la incertidumbre sobre su paradero y si asistiría o no a la ceremonia.

Sosa Machado agradeció la distinción a su madre: "Mis queridos venezolanos, primro quiero expresar infinita gratitud por mi familia".

"Por la verdad, por la liberdad, por la democracia y la paz", expresó.

Sosa Machado aseguró que María Corina Machado, llegará a Oslo "en unas horas", pero volverá "muy pronto" a Venezuela.

"Quiere vivir en una Venezuela libre, y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, y yo sé, que estará de vuelta a Venezuela muy pronto", dijo Ana Corina Sosa Machado en la ceremonia organizada en la capital noruega.

En el discurso de Machado leído por su hija, la opositora venezolana denunció "el terrorismo de Estado" del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que hay que "estar dispuestos a luchar por la libertad", en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija.

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", agregó en su discurso, que leyó su hija Ana Corina Sosa Machado, quien recogió el galardón en su nombre porque no llegó a tiempo a Oslo para participar en la ceremonia.