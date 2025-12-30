TSMC anuncia comienzo de producción en masa de semiconductores avanzados 2nm

Más de la mitad de los semiconductores del mundo y casi todos los más avanzados, utilizados en la tecnología de inteligencia artificial, son fabricados en Taiwán.

El gigante tecnológico taiwanés TSMC comenzó la producción en masa de sus semiconductores avanzados de 2 nanómetros (nm), que abren la puerta a un mayor rendimiento para la inteligencia artificial, anunció la empresa el miércoles.

"La tecnología de 2nm (N2) de TSMC comenzó su producción en serie en el cuarto trimestre de 2025, como estaba previsto", informó el grupo en un comunicado publicado en su página web.

Los chips serán la "más avanzada tecnología de la industria de semiconductores en términos de densidad y eficiencia energética", agregó.

TSMC es el mayor fabricante mundial de semiconductores utilizados en todo, desde teléfonos inteligentes hasta misiles, y tiene entre sus clientes a Nvidia y Apple, que han destinado miles de millones de dólares a la adquisición de semiconductores, servidores y centros de datos.

