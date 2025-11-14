Día Mundial de la Diabetes: Panamá registra 900 niños y adolescentes con diabetes tipo 1, advierten especialistas

En el marco del Día Mundial contra la Diabetes, la doctora Cristina González, endocrinóloga pediatra de la Caja de Seguro Social, para analizar la situación de esta enfermedad en la población infantil panameña, donde ya se contabilizan miles de casos a nivel nacional y un crecimiento acelerado entre niños y adolescentes.

González explicó que en el país existen aproximadamente 900 niños y adolescentes diagnosticados con diabetes tipo 1, la forma más frecuente de la enfermedad en la edad pediátrica. Aunque puede presentarse en cualquier etapa de la vida, detalló que los picos más comunes se dan entre los 5 y 7 años, así como en la adolescencia. También se registran casos desde el primer año de vida e incluso en periodo neonatal.

La especialista aclaró que, a diferencia de lo que muchos creen, la diabetes tipo 1 no está asociada a la mala alimentación, sino que es una condición autoinmune, donde el propio sistema inmunológico destruye las células del páncreas encargadas de producir insulina. Su origen puede tener predisposición genética, pero se desencadena por factores ambientales aún no identificados en su totalidad, entre ellos ciertos virus.

Al confirmar el diagnóstico, la rutina del niño y su familia cambia radicalmente, explicó González. El tratamiento es estrictamente insulinodependiente, por lo que los pacientes deben aplicarse insulina entre dos y cuatro veces al día, además de mantener vigilancia constante de los niveles de glucosa.

En cuanto a la alimentación, la doctora destacó que no se trata de una dieta restrictiva especial, sino del tipo de nutrición saludable que toda persona debería seguir: baja en azúcares, alta en fibra, consumo de frutas, vegetales y grasas saludables.

Monitoreo

González presentó los sensores de monitoreo continuo de glucosa, dispositivos que se colocan en el brazo del paciente y permiten medir la glucosa las 24 horas del día. A diferencia del pinchazo tradicional en el dedo, ofrecen información en tiempo real y alertas sobre subidas o bajadas peligrosas.

“Esto realmente revoluciona el control porque permite ver una película completa de lo que está pasando con los niveles de glucosa”, afirmó.

El dispositivo transmite la información a una aplicación móvil, lo que permite que los padres puedan monitorear a sus hijos incluso si están en la escuela. Según la especialista, esta tecnología cambia por completo el manejo de la enfermedad y permite detectar tendencias antes de que ocurran descompensaciones.

“Se pueden observar flechas de tendencia que indican si el azúcar está subiendo o bajando, y los padres pueden recibir alertas desde el trabajo o su casa”, explicó González.

Este sistema permite actuar antes de que ocurra una descompensación. Por ejemplo, si los niveles comienzan a subir, el niño puede hidratarse, caminar o, si es necesario, administrar insulina. En caso de bajada de azúcar, las alertas tempranas permiten intervenir antes de que el menor presente síntomas fuertes.

Aunque en el sector privado el costo del sensor ronda los 80 dólares cada dos semanas, la Caja de Seguro Social anunció que en las próximas semanas iniciará un programa para suministrarlos de forma institucional. “Estamos creando el programa para que los pacientes con diabetes tipo 1 tengan acceso a los sensores”, aseguró la endocrinóloga. Indicó que será mediante un programa especializado en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de Ciudad de la Salud.

Distribución de casos en Panamá

Aunque la diabetes tipo 1 no distingue edad, sexo o nivel socioeconómico, González indicó que la mayoría de los pacientes están registrados en ciudad de Panamá, seguida por Coclé y Chiriquí, sin que exista hasta el momento una explicación epidemiológica para esta distribución.

Síntomas de alarma

La doctora insistió en que los padres deben reconocer las cuatro P, síntomas clásicos de la diabetes tipo 1:

Poliuria: orinar en exceso

orinar en exceso Polidipsia: beber mucha agua

beber mucha agua Polifagia: hambre excesiva

hambre excesiva Pérdida de peso involuntaria

Si estos signos aparecen, se debe buscar atención médica inmediata, ya que la diabetes infantil puede provocar descompensaciones graves si no se detecta a tiempo.

Riesgo creciente de diabetes tipo 2 en adolescentes

La especialista también alertó que en Panamá están aumentando los casos de diabetes tipo 2 en adolescentes, vinculados a obesidad, sedentarismo y mala alimentación. Aunque sus síntomas avanzan más lentamente, pueden generar complicaciones severas si no se atienden.

Detección

González señaló que, aunque la detección ha mejorado, aún llegan casos graves a los hospitales, lo que evidencia la necesidad de reforzar la educación y prevención.

Reiteró el llamado a mantener estilos de vida saludables, realizar actividad física regular y acudir al médico ante cualquier sospecha.