Desde alteraciones genéticas hasta neurológicas: Los riesgos del virus oropouche que se extiende en siete regiones del país

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde noviembre de 2024, cuando se confirmó la reaparición del virus del oropouche (OROV) en Panamá, el Ministerio de Salud ya ha registrado más de 600 casos en siete regiones del país.

Se trata de una enfermedad que estuvo inactiva durante 35 años tras su primera aparición en el país en 1989. Debido a que el aumento de casos se ha registrado en varios países de América, el Minsa ha reforzado el monitoreo y la vigilancia epidemiológica en las zonas afectadas por el OROV.

De acuerdo con Blas Armién, jefe nacional de Epidemiología del Minsa, la institución ha redoblado esfuerzos desde finales de 2024 e inicios de 2025, cuando se empezaron a registrar los primeros casos, correspondientes a una variante introducida a través de la frontera con Colombia.

“De las 15 regiones de salud, al menos en siete se ha identificado la circulación del OROV en la población humana”, señaló Armién.

Y es que tras establecer la vigilancia epidemiológica, se han confirmado casos en Darién, Panamá Este, Panamá Metro, Los Santos, Herrera, Panamá Norte, Veraguas, Panamá Oeste y Coclé.

El Minsa detalló que la ubicación geográfica de los casos de OROV se realiza de acuerdo con el lugar donde ocurrió el contagio, según los hallazgos de la investigación epidemiológica.

Hasta el momento, los 613 casos confirmados en todo el país se distribuyen de la siguiente manera:

Darién: 312 casos

Panamá Este: 275 casos

Veraguas: 17 casos

Panamá Metro: 4 casos

Panamá Norte: 2 casos

Panamá Oeste: 2 casos y Coclé, 1 caso.

Incidencia de casos

La provincia de Darién registra el mayor número de casos con un total de 312, distribuidos en los distritos de Pinogana (160), Santa Fe (77), Chepigana (60) y Cémaco (15).

En Panamá Este se contabilizan 275 casos, de los cuales 274 corresponden al distrito de Chepo y 1 al área de Panamá. La provincia de Veraguas presenta 17 casos, concentrados principalmente en Santiago (12), seguida de Soná (2), Atalaya (2) y San Francisco (1).

En el área de Panamá Metro se reportan 4 casos, todos en el distrito de Panamá.

Panamá Oeste registra 2 casos, uno en La Chorrera y otro en Arraiján, mientras que Panamá Norte presenta 2 casos y Coclé se reporta 1 caso en el distrito de La Pintada.

De estos casos, 297 (48%) son hombres y 316 (52%) mujeres; el mayor número de personas afectadas se reportó en personas de 25 a 49 años con 266 casos, de los cuales 134 eran mujeres y 132 hombres.

Según se establece en el boletín epidemiológico No. 10, la investigación que se realizó en la región de Darién permitió identificar a Culicoides paraensis como el vector potencial que circula en las casas con casos de enfermedad por el virus oropouche en la zona, evidenciado por su abundante presencia en el entorno peridomiciliar.

El informe sugiere que la alta concentración de casos en el distrito de Chepo podría estar asociada a su proximidad con el área fronteriza del Darién, donde se identificaron los primeros brotes, así como a la movilidad poblacional entre ambas regiones. “Estos factores, sumados a las condiciones ecológicas favorables para el vector, podrían haber favorecido la transmisión sostenida del virus en esta zona”, advierte el boletín epidemiológico.

Riesgos

A través del sistema de vigilancia epidemiológica mantiene un seguimiento riguroso de los pacientes diagnosticados con oropouche, con especial atención a mujeres embarazadas y personas con manifestaciones neurológicas.

El jefe de Epidemiología advirtió que la infección puede causar alteraciones genéticas durante el primer trimestre del embarazo. Una de estas alteraciones es la hidrocefalia.

Debido a estos riesgos, recordó la importancia de acudir a los controles prenatales, ya que en Panamá se ha registrado un caso de transmisión vertical (de madre a hijo).

A la fecha, se han atendido a seis pacientes embarazadas, de las cuales cuatro han culminado el embarazo exitosamente y los recién nacidos se encuentran en estado saludable.

Por otro lado, también podría provocar alteraciones neurológicas, como casos de síndrome de Guillain-Barré y parálisis flácida.

Con este cuadro, cuatro se confirmaron con la enfermedad; de estos, tres evolucionaron favorablemente y fueron dados de alta, y el cuarto caso falleció. La defunción se registró en la semana epidemiológica 9.

La defunción correspondió a un hombre de 82 años, que presentaba hipertensión arterial y diabetes mellitus.

Fue diagnosticado luego de realizar un viaje a la provincia de Darién. Presentó síntomas de deterioro neurológico y fue hospitalizado con un diagnóstico inicial de neuroinfección. Posteriormente, se le realizaron estudios complementarios, incluyendo análisis de líquido cefalorraquídeo, que confirmó la infección por el virus oropouche.

¿Qué es y cuáles son los síntomas?

El virus oropouche pertenece a la especie Orthobunyavirus oropoucheense, familia Peribunyaviridae, y es transmitido principalmente por el mosquito Culicoides paraensis (conocido como jején o chitra), aunque el Culex quinquefasciatus (cúlex) también puede actuar como vector.

De acuerdo con el Minsa, los síntomas más frecuentes del oropouche incluyen fiebre alta de inicio súbito, cefalea intensa con fotofobia, dolores musculares y articulares, y en algunos casos erupciones cutáneas (exantemas).

Como se trata de una enfermedad que presenta síntomas similares al dengue, su tratamiento se da mediante la aplicación de un algoritmo diagnóstico específico para distinguir ambas enfermedades.

Recomendaciones

Ante esta situación que afecta a múltiples comunidades en siete regiones del país, el Minsa instó a la población residente en áreas con transmisión activa del virus a utilizar repelente, vestir camisas de manga larga y pantalones largos, además de colocar mosquiteros o mallas metálicas en puertas y ventanas. También se exhorta a evitar la movilización hacia áreas con transmisión activa del virus.