Ruta Navideña: El 1 de diciembre se encenderá en el Parque Omar

Panamá/Con el encendido de luces el próximo 1 de diciembre, iniciará oficialmente “La Ruta del Parque en Navidad”, una temporada llena de actividades gratuitas para toda la familia en el Parque Recreativo Omar, que se extenderá hasta el 27 de diciembre.

La directora de la empresa Contraseñas, Gaby Arias, explicó que este año el parque vivirá una verdadera “temporada navideña”, con eventos casi todos los días.

Este año el Parque Omar lo que tiene es una temporada navideña, así nos gusta llamarla. Desde el 1 hasta el 27 de diciembre con actividades prácticamente todos los días”, señaló Arias.

El recorrido contará con cinco zonas temáticas dentro del parque, entre ellas el Mercadito, el Parque de Inflables, la Casita de Santa, la Gastroplaza y los espectáculos familiares que se realizarán cada fin de semana.

“Todos los miércoles personajes navideños, todos los jueves villancicos, todos los viernes cine navideño al aire libre y los fines de semana los mega espectáculos. Vamos a contar con un musical el primer fin de semana, luego el concierto Big Band y por último el nacimiento en vivo”, detalló Arias.

La directora invitó al público a seguir la cuenta oficial @LaRutaDelParque, donde se publicará el calendario completo de eventos, horarios y actualizaciones.

Van a ser muchas actividades, así que los invito a todos a seguirnos en nuestra cuenta La Ruta del Parque, en donde vamos a poner todas las semanas la gran cantidad de actividades familiares y navideñas que tenemos para ustedes, completamente gratis”, añadió.

En cuanto a la asistencia esperada, Arias destacó que el año pasado se recibieron más de 250 mil visitantes, y que este año esperan superar esa cifra gracias a la nueva organización.

“El año pasado se recibieron más de 250 mil personas y todavía no estaba una temporada navideña organizada como tenemos este año. Entonces este año nuestras expectativas son superar por supuesto esas cifras”, comentó.

Arias indicó que el propósito del evento es cultural y familiar. “Para nosotros es súper importante poder darle la oportunidad a la familia panameña de disfrutar en familia con espectáculos que te ponen en contacto con la cultura, con el arte y con el mensaje tan lindo de la Navidad: el amor, la esperanza y el servicio a los demás”.