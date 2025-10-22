Colisión entre dos vehículos deja nueve heridos en carretera de Herrera

Según el reporte preliminar, cinco de los lesionados presentaron heridas leves, mientras que dos resultaron con lesiones de mayor consideración. El accidente se registró en la vía principal del distrito de Parita, frente al sector conocido como Portobelillo.

Herrera/Una colisión entre dos vehículos tipo sedán ocurrida en horas de la mañana de este miércoles a la entrada de Portobelillo, en la provincia de Herrera, dejó como saldo nueve personas heridas, entre ellas cinco menores de edad.

Según el reporte preliminar, cinco de los lesionados presentaron heridas leves, mientras que dos resultaron con lesiones de mayor consideración. El accidente se registró en la vía principal del distrito de Parita, frente al sector conocido como Portobelillo. Al lugar acudieron agentes de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) y del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Testigos en el sitio denunciaron la demora en la llegada de ambulancias para atender a los heridos. Una de las personas que se encontraba en el lugar manifestó que se encontraban esperando por casi una hora la ayuda. Agregó que había dos niñas y su madre que necesitaban ser trasladadas al hospital, pero no llegaba la ambulancia, por lo que debieron moverse por cuenta propia.

De acuerdo con versiones de residentes, los primeros heridos fueron trasladados en ambulancias disponibles, mientras que otros debieron ser llevados en vehículos particulares debido a la limitada cantidad de unidades de emergencia en la región de Azuero, una situación que —según los testigos— se repite con frecuencia en accidentes de tránsito de esta magnitud. Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Con información de Eduardo Javier Vega