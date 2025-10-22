Presupuesto 2026: Asamblea arranca el segundo debate; Pleno se declara en sesión permanente

El proyecto presentado por el MEF mantiene el monto global del Presupuesto General del Estado en 34,900 millones de dólares.

Panamá/El Pleno de la Asamblea Nacional inició este miércoles el segundo debate del Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para 2026, en una sesión en la que el presidente del Legislativo, Jorge Herrera, decretó sesión permanente hasta agotar la discusión del documento presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el hemiciclo se encuentra el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, acompañado por el viceministro y su equipo técnico, para atender las consultas y observaciones de los diputados durante esta segunda fase del debate.

Durante la sesión, la Secretaría General de la Asamblea Nacional procedió a dar lectura a las recomendaciones y modificaciones que el MEF incorporó al texto, tras los ajustes sugeridos por la Comisión de Presupuesto en el primer debate.

Posteriormente, se prevé que los diputados inicien sus intervenciones con preguntas dirigidas al titular del MEF sobre la formulación y distribución del gasto público para el próximo año. En esta etapa, a diferencia del primer debate, pueden participar todos los diputados del Pleno, no solo los miembros de la comisión.

El proyecto fue aprobado en primer debate ayer martes, con 12 votos a favor y una abstención, y pasó ahora a la discusión plenaria, donde se analizarán en detalle las reasignaciones presupuestarias y las prioridades de inversión del Estado para 2026. El proyecto presentado por el MEF mantiene el monto global del Presupuesto General del Estado en 34,900 millones de dólares.

Entre los principales cambios, se reducen inversiones del Ministerio de Educación para reforzar el financiamiento de las universidades públicas, de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y del Instituto Técnico Superior Especializado.

La Caja de Seguro Social también recibirá una redistribución de fondos para cumplir con la ley de compras de medicamentos e insumos quirúrgicos, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) contará con una asignación adicional. Además, el Ministerio de la Presidencia, a través del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), dispondrá de más recursos para proyectos de agua potable.

El presidente de la Asamblea Nacional indicó que el debate se mantendrá en sesión permanente hasta agotar el tema, aunque reconoció que la discusión no culminará en la jornada de hoy y continuará en los próximos días.

El periodo ordinario de sesiones de la Asamblea concluye el 31 de octubre, por lo que se espera que el segundo debate se extienda hasta la próxima semana, antes de pasar a la tercera y última instancia legislativa.

Con datos de María De Gracia.