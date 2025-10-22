Sismo de 5.9 en Costa Rica se sintió en Chiriquí y Bocas del Toro; autoridades activan monitoreos preventivos

De acuerdo con los reportes de los estamentos de seguridad, no se registraron daños materiales ni personas lesionadas a consecuencia del movimiento telúrico.

David, Chiriquí/Un sismo de magnitud 5.9 registrado en la República de Costa Rica la noche del martes 22 de octubre fue percibido en varias zonas del occidente panameño, principalmente en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.

De acuerdo con los reportes de los estamentos de seguridad, no se registraron daños materiales ni personas lesionadas a consecuencia del movimiento telúrico. Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener la calma y conocer las medidas de prevención ante este tipo de eventos sísmicos.

El jefe regional del Cuerpo de Bomberos, José Luis Bandini, señaló que este tipo de eventos es recurrente en la provincia. Recordó que la provincia es una zona de alta sismicidad. Añadió que lo más importante es mantener la calma y protegerse con lo que se tenga a mano para evitar lesiones por objetos que puedan caer.

Los equipos de monitoreo confirmaron que el sismo fue sentido en toda la provincia de Chiriquí, pero sin reportes de afectaciones. Tampoco se han registrado réplicas perceptibles en territorio panameño, aunque continúan las labores de vigilancia en coordinación con los organismos de seguridad.

Las autoridades recordaron la importancia de contar con un plan de evacuación familiar y conocer las acciones básicas de respuesta antes, durante y después de un sismo, como parte de la preparación ante posibles emergencias futuras.

Con información de Demetrio Ábrego