Minsa refuerza campaña de vacunación contra la neumonía en el día de la lucha contra esta enfermedad

La institución promueve la aplicación de la vacuna contra el neumococo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, reforzando la prevención de esta infección respiratoria

Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá se unió a la conmemoración del Día Internacional contra la Neumonía, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre los riesgos de esta enfermedad y la importancia de la vacunación como principal medida preventiva.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que reducir los casos de neumonía requiere adoptar acciones preventivas, entre ellas la aplicación de la vacuna contra el neumococo, dirigida especialmente a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas.

Por su parte, Ana Riviére Cinnamond, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), reiteró el compromiso de estos organismos en acompañar las jornadas de vacunación que desarrolla el Minsa, subrayando que “las vacunas salvan vidas”.

Podría leer Acodeco advierte por aumento de quejas por incumplimiento de garantía en Panamá

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, enfatizó que la neumonía no solo afecta a los niños, sino también a los adultos mayores y a personas con condiciones de salud crónicas, por lo que hizo un llamado a la población a mantener su esquema de vacunación al día.

La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta los pulmones, causando la inflamación de los alvéolos y dificultando la respiración. Para fortalecer la protección, Panamá actualizó este año su Esquema Nacional de Vacunación, reemplazando la vacuna de neumococo 13 valente por la 20 valente, la cual ofrece mayor cobertura y eficacia en la prevención de la enfermedad.