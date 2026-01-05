Alcaldía de Panamá realizará una audiencia pública sobre actividades en el Parque Norte ¿Cuándo será?

El Parque Norte es una instalación de 20 hectáreas ubicada en la autopista Don Bosco que cuenta con canchas deportivas, áreas verdes para actividades al aire libre, así como salones para promover la cultura y la educación, áreas de descanso y accesos pensados en las personas con movilidad reducida.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá está convocando a los ciudadanos a participar en la Audiencia Pública que se realizará para divulgar el “Proyecto de Acuerdo por medio del cual se adiciona la tabla 98 al Acuerdo No. 40 de 19 de abril de 2011”.

Este proyecto será el que reglamentará todas las actividades dentro del Parque Municipal Norte.

La reunión está programada para el próximo lunes 19 de enero en el Auditorio del Parque Norte, ubicado en San Vicente de Chilibre, a las 6:00 p.m.

Este proyecto busca establecer los mecanismos legales y necesarios para los eventos culturales, deportivos y familiares que se realicen en este importante complejo al servicio de los corregimientos de Panamá Norte, y que espera contar con la opinión y la participación de las comunidades.

La infraestructura beneficia a una población aproximada de 240,000 habitantes de los cinco corregimientos del norte del distrito de Panamá, pero es un espacio concurrido por visitantes procedentes de la costa atlántica de Colón, así como de todas las provincias del país.

El Parque Norte es una instalación de 20 hectáreas ubicada en la autopista Don Bosco que cuenta con canchas deportivas, áreas verdes para actividades al aire libre, así como salones para promover la cultura y la educación, áreas de descanso y accesos pensados en las personas con movilidad reducida.