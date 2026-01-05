Ciencias Sociales: La materia más reprobada por estudiantes del sistema público

La región con mayor concentración de estudiantes en reválida es Panamá Oeste, con alrededor de 3,500 estudiantes.

Ciudad de Panamá/El programa de recuperación académica del Ministerio de Educación (Meduca) inició este lunes con la participación de 24,680 estudiantes inscritos a nivel nacional, distribuidos en 86 centros educativos de las 16 regiones educativas del país.

El profesor Edwin Gordón, director general de Educación del Meduca, informó que las inscripciones se realizaron del 29 de diciembre al 2 de enero, y que el costo del programa sigue siendo de 7.00 dólares por materia.

Detalló que en el distrito de San Miguelito una escuela superó la capacidad prevista, por lo que fue necesario habilitar otro centro educativo para atender la alta demanda de estudiantes.

Gordón explicó que dos escuelas en la provincia de Los Santos tuvieron que suspender labores la semana pasada, razón por la cual extenderán el programa una semana más, mientras que aquellos centros que no iniciaron hoy deberán sumar uno o dos días adicionales de clases.

➡️🔗 También pude leer: Alcaldía de Panamá realizará trabajos de mantenimiento a las piscinas municipales para temporada de verano

En cuanto a la distribución por materias, indicó que Ciencias Sociales registra el mayor número de inscripciones, con los índices más altos a nivel nacional.

El programa contempla cinco semanas de clases intensivas, mientras que la sexta semana estará destinada a los exámenes finales, programados del 9 al 11 de febrero. La región con mayor concentración de estudiantes en reválida es Panamá Oeste, con alrededor de 3,500 estudiantes.

En el sistema educativo panameño, la asignatura de Ciencias Sociales aborda contenidos que buscan que el estudiante comprenda la sociedad, la historia, el territorio y la organización del Estado panameño, así como su relación con el mundo. Los temas varían según el nivel educativo, pero en general se organizan en varios.

El Meduca reiteró que el año lectivo 2026 iniciará el 2 de marzo.

También puede leer: Acodeco recomienda a los consumidores exigir sus facturas y garantías

Capacitación docente y rediseño curricular para 2026

Por su parte, Ludolfo Herrera, director nacional de Perfeccionamiento Docente y Profesional, señaló que desde diciembre se habilitaron las inscripciones para la capacitación de todos los docentes permanentes del país.

Indicó que casi 25 mil docentes se han inscrito al programa, siendo Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste, Colón y Panamá Centro las regiones con mayor demanda.

Herrera explicó que los docentes que egresan del sistema TEFA (Temporal Hasta Finalizar el Año), una vez sean nombrados, recibirán capacitación los días sábados hasta completar los contenidos correspondientes. “Para nosotros es imprescindible que el docente se capacite, porque no podemos ir por la vida desconociendo lo que él mismo está brindando”.

Añadió que 2026 será un año experimental en el rediseño curricular, enfocado en la transversalidad en el aula, y cuestionó la cantidad actual de asignaturas. “Tenemos casi 800 materias, eso es un crimen”.

Con información de Kayra Saldaña.