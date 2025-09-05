Exrepresentante de El Carate queda detenido por peculado y sustracción de documentos

Durante la audiencia, se declaró legal la detención , se formularon cargos y se confirmó la detención provisional.

Los Santos/En una audiencia celebrada en el Sistema Penal Acusatorio de Ciudad de Las Tablas, el exrepresentante del corregimiento de El Carate, en la provincia de Los Santos (periodo 2019-2024), fue detenido provisionalmente tras solicitud de la Fiscalía Anticorrupción.

La medida se dictó en el marco de una investigación por los delitos de peculado doloso y sustracción de documentos, luego de que se estableciera una lesión patrimonial al Estado superior a los 400 mil balboas. Durante la audiencia, se declaró legal la detención, se formularon cargos y se confirmó su detención provisional.

Investigación a la Junta Comunal de El Carate

El caso forma parte de las pesquisas que adelanta la Procuraduría General de la Nación sobre el manejo de 454,184.30 dólares durante la pasada administración de la Junta Comunal de El Carate. La actual administración había denunciado irregularidades en la entrega de bienes y recursos al asumir en 2024, lo que dio origen a las indagaciones oficiales.

Las investigaciones fueron iniciadas tras denuncias de la Autoridad Nacional de Descentralización, que advirtió inconsistencias en el uso de los fondos públicos asignados a las juntas comunales.

Situación del extesorero

En paralelo, se informó que ayer se realizó una audiencia de apelación al ex tesorero de la misma Junta Comunal. El tribunal decidió mantener su detención, mientras continúa la investigación que también lo vincula al presunto uso indebido de fondos públicos.

Con información de Eduardo Javier Vega