Intercambiador de Chitré será inaugurado el 8 de enero

Danna Durán - Periodista
05 de enero 2026 - 16:21

Chitré, Herrera/El Intercambiador de Chitré registra un 95% de avance físico y será inaugurado el 8 de enero de 2026, tras una supervisión a los trabajos finales realizada por el secretario de Metas y ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, junto a la directora regional del Ministerio de Obras Públicas en Herrera, Melissa Castillo.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron el desarrollo de las siguientes obras para la culminación del proyecto:

  • Ejecución del viaducto
  • Construcción del túnel deprimido
  • Desarrollo de la rotonda
  • Señalización horizontal
  • Señalización vertical
  • Instalación de iluminación
  • Trabajos de jardinería
  • Otros acabados complementarios

”Este proyecto responde a las metas estratégicas del Gobierno Nacional, orientadas a mejorar la movilidad urbana, fortalecer la conectividad regional y dinamizar el desarrollo económico de la región de Azuero”, señaló Icaza.

Destacó, además, que el intercambiador permitirá una circulación vehicular más eficiente, reducirá los tiempos de traslado y aumentará la seguridad vial en uno de los puntos con mayor tránsito de la provincia de Herrera.

Secretario de Metas supervisa avances finales del Intercambiador de Chitré a días de su inauguración
Secretario de Metas supervisa avances finales del Intercambiador de Chitré a días de su inauguración / Ministerio de Obras Públicas

Por su parte, la directora regional del MOP explicó que la empresa contratista se encuentra en la fase final de ajustes técnicos y operativos, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos para garantizar la entrega de una obra moderna, segura y funcional.

El Intercambiador de Chitré beneficiará de manera directa a más de 200 mil habitantesde las provincias de Herrera y Los Santos, con un impacto positivo en sectores como el comercio, la agroindustria, el turismo y la actividad productiva de la región.

Con la próxima inauguración de este proyecto, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la culminación de obras de alto impacto social, orientadas a mejorar la movilidad, impulsar el desarrollo regional y elevar la calidad de vida de la población.

