Intercambiador de Chitré será inaugurado el 8 de enero

Chitré, Herrera/El Intercambiador de Chitré registra un 95% de avance físico y será inaugurado el 8 de enero de 2026, tras una supervisión a los trabajos finales realizada por el secretario de Metas y ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, junto a la directora regional del Ministerio de Obras Públicas en Herrera, Melissa Castillo.

Durante el recorrido, las autoridades verificaron el desarrollo de las siguientes obras para la culminación del proyecto:

Ejecución del viaducto

Construcción del túnel deprimido

Desarrollo de la rotonda

Señalización horizontal

Señalización vertical

Instalación de iluminación

Trabajos de jardinería

Otros acabados complementarios

”Este proyecto responde a las metas estratégicas del Gobierno Nacional, orientadas a mejorar la movilidad urbana, fortalecer la conectividad regional y dinamizar el desarrollo económico de la región de Azuero”, señaló Icaza.

Destacó, además, que el intercambiador permitirá una circulación vehicular más eficiente, reducirá los tiempos de traslado y aumentará la seguridad vial en uno de los puntos con mayor tránsito de la provincia de Herrera.

Por su parte, la directora regional del MOP explicó que la empresa contratista se encuentra en la fase final de ajustes técnicos y operativos, cumpliendo con los estándares de calidad establecidos para garantizar la entrega de una obra moderna, segura y funcional.

El Intercambiador de Chitré beneficiará de manera directa a más de 200 mil habitantesde las provincias de Herrera y Los Santos, con un impacto positivo en sectores como el comercio, la agroindustria, el turismo y la actividad productiva de la región.

Con la próxima inauguración de este proyecto, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la culminación de obras de alto impacto social, orientadas a mejorar la movilidad, impulsar el desarrollo regional y elevar la calidad de vida de la población.