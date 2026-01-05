Mil Polleras 2026: Autoridades implementarán operativo integral de seguridad

El dispositivo ha sido diseñado para garantizar un entorno seguro, organizado y adecuado para el desarrollo de esta celebración, que cada año congrega a miles de personas.

Panamá/Con el objetivo de salvaguardar la integridad de nacionales y visitantes, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), en coordinación con los estamentos de seguridad y respuesta del país, implementará un operativo integral de seguridad durante el Desfile de las Mil Polleras 2026, una de las expresiones culturales más representativas del país.

El dispositivo ha sido diseñado para garantizar un entorno seguro, organizado y adecuado para el desarrollo de esta celebración, que cada año congrega a miles de personas y contribuye al fortalecimiento de la proyección turística y cultural de Panamá.

Centro de operaciones y coordinación interinstitucional

El Centro de Operaciones estará ubicado en la Gobernación de Las Tablas y comenzará funciones desde las 10:00 a.m., convirtiéndose en el eje de coordinación entre las instituciones que participarán en el operativo.

Entre los estamentos involucrados se encuentran el SUME 911, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Ministerio de Salud (Minsa), la Cruz Roja Panameña, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Caja de Seguro Social, con el fin de garantizar una respuesta articulada y eficiente ante cualquier eventualidad.

“Como ente coordinador del Centro de Operaciones Provincial, Sinaproc garantizará la seguridad integral desde el inicio hasta la culminación del desfile, velando por el bienestar de las empolleradas, los turistas y el público en general”, indicó Luis Iván Pérez, director provincial de Sinaproc en Los Santos.

Atención médica y respuesta inmediata

Como parte del componente sanitario del operativo, se dispondrá de 19 ambulancias a lo largo de la ruta del desfile, además de una clínica móvil que estará ubicada frente a la Gobernación de la provincia. Esta unidad contará con médicos y personal de enfermería, con capacidad de atención inmediata ante cualquier emergencia.

Despliegue de seguridad y control del orden público

En materia de seguridad ciudadana, más de 500 unidades de la Policía Nacional estarán desplegadas estratégicamente en la provincia y a lo largo del recorrido del desfile, reforzando las labores de vigilancia, control y prevención antes, durante y después del evento.

“Recomendamos a todas las personas que asistan a este evento mantener medidas básicas de seguridad, resguardar sus pertenencias, estar pendientes de los niños y evitar exhibir dinero, tomando en cuenta la gran cantidad de personas que se concentrarán durante el desfile. Estas recomendaciones aplican tanto para nacionales como para visitantes extranjeros”, señaló Germán Tenorio, subcomisionado de la Séptima Zona Policial de Los Santos.

La Autoridad de Turismo de Panamá hizo un llamado a organizadores, delegaciones y al público en general a seguir las recomendaciones oficiales y colaborar con las disposiciones establecidas, a fin de que el Desfile de las Mil Polleras 2026 se desarrolle en un ambiente seguro, ordenado y acorde con una tradición que enaltece la identidad, el folclore y el orgullo nacional.