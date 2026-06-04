India ve 'oportunidad' en el petróleo venezolano tras reunión entre Rodríguez y Modi

La visita de Rodríguez ocurre en un momento en que India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, ha incrementado sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro derivadas de la guerra en Oriente Medio.

El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió este jueves con honores a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, antes de una reunión destinada a impulsar el comercio entre uno de los principales exportadores de petróleo del mundo y una nación con una creciente demanda energética.

Tras el encuentro en Nueva Delhi, el Ministerio de Exteriores de India destacó que el país considera las vastas reservas petroleras venezolanas como una importante oportunidad estratégica y señaló que Venezuela ya se ha convertido en una de sus principales fuentes de crudo.

Rodríguez encabeza el gobierno venezolano desde enero, cuando, en medio de bombardeos sobre Caracas, fuerzas estadounidenses capturaron al derrocado presidente Nicolás Maduro.

Antes de iniciar la reunión, la mandataria venezolana estrechó la mano de Modi frente a la histórica Casa de Hyderabad, en Nueva Delhi, donde fue recibida con una extensa alfombra roja.

El ministro de Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, aseguró que la reunión contribuirá a fortalecer aún más la cooperación bilateral.

La visita de Rodríguez ocurre en un momento en que India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, ha incrementado sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro derivadas de la guerra en Oriente Medio.

"El gobierno de India, debido a los acontecimientos en Oriente Medio, está buscando activamente nuevas fuentes de petróleo crudo y energía para garantizar la seguridad energética", afirmó tras el encuentro bilateral Rudrendra Tandon, alto funcionario de la cancillería india.

"Por lo tanto, Venezuela representa una oportunidad y forma parte de nuestro plan", agregó.

Alianza energética

India obtiene habitualmente cerca de la mitad de su petróleo a través del estrecho de Ormuz, la principal vía de acceso al golfo Pérsico.

Sin embargo, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, Irán ha restringido el tráfico marítimo en este paso estratégico, por donde normalmente circula alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas.

"Naturalmente, las conversaciones de hoy se centraron en forjar una alianza energética", explicó Tandon.

"En el sector energético vemos una complementariedad perfecta. De hecho, en nuestras compras al contado, Venezuela ya se ha convertido en el tercer mayor proveedor durante este mes", precisó.

Tras aterrizar el miércoles en India, Rodríguez destacó que esperaba mantener un diálogo orientado a fortalecer la relación bilateral.

"Estamos felices de traer el mensaje de Venezuela, que es un mensaje de paz, amistad y cooperación. Vamos a tener una agenda muy fructífera donde espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo venezolano", declaró a la televisión estatal venezolana.

India, la economía de mayor crecimiento entre las grandes potencias mundiales, ha sentido con fuerza el impacto de la crisis energética provocada por la guerra con Irán.

Los elevados precios internacionales del petróleo han incrementado su factura de importaciones, lo que amenaza con impulsar la inflación, ampliar su déficit en cuenta corriente hasta niveles no vistos en 14 años y aumentar la presión sobre la rupia.

"Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo", destacó Tandon.

"La economía india es un gran consumidor de petróleo y su demanda continuará creciendo de manera estable durante muchos años", concluyó.