'Un vestido cosido sin tomarnos la medida': Conductores de plataformas rechazan nueva regulación

Ese decreto nos sorprendió el día que se publicó, fue un vestido cosido para nosotros, sin tomarnos la medida”, expresó un representante del sector.

Ciudad de Panamá, Panamá/La aprobación de un decreto que establece nuevas reglas para el servicio de taxi operado a través de aplicaciones ha desatado controversia en el sector transporte, en medio de cuestionamientos por la forma en que se adoptó la medida y el momento en que se hizo pública.

Omar Jaén, vocero de la Cooperativa de Transporte de Plataforma, aseguró que durante nueve años han solicitado una regulación, pero no bajo las condiciones en las que finalmente se concretó, señalando que el proceso no fue avalado por el sector.

De acuerdo con Jaén, la polémica surge en un contexto particular: mientras los conductores de plataformas realizaban gestiones para ser incluidos en el subsidio al combustible, días después se publicó en Gaceta Oficial el decreto que regula la actividad, sin que hubiese sido discutido con ellos.

“Por primera vez se nos abre la puerta de la Autoridad de Tránsito”, indicó sobre el acercamiento con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), pero cuestionó el momento en que apareció la normativa. “Un decreto que estaba guardado surge cuando nosotros nos apersonamos a la ATTT. Y eso ha sido una coincidencia terrible”, afirmó.

El representante también denunció que el sector no fue incluido en la discusión formal del documento. Indicó que el 27 de septiembre de 2025 presentaron una solicitud para participar en el proceso, pero “hasta el día de hoy eso nunca sucedió”, reiterando que “no se había avalado nada”.

Jaén criticó además la forma en que se diseñó la normativa.

“Ese decreto nos sorprendió el día que se publicó, fue un vestido cosido para nosotros, sin tomarnos la medida”, expresó, al considerar que la regulación no responde a la realidad del sector.

También cuestionó la rapidez con la que se implementó la medida.

“En esa implementación se nos confunde a nosotros como que somos los responsables... En realidad no”, sostuvo, en referencia a las gestiones que realizaban para acceder al subsidio.

En medio de la tensión, el vocero reveló que ha recibido amenazas de muerte, lo que evidencia el clima que rodea la discusión sobre la regulación del sector.

Asimismo, advirtió sobre riesgos dentro del sistema, señalando que existen problemas de seguridad tanto del lado de los usuarios como de los conductores. “Hay personas que se disfrazan de usuarios para robar y matar, y hay conductores que no son los conductores. Hay que sacar a las calañas dentro de las plataformas", alertó.

El decreto busca ordenar un sector que hasta ahora operaba sin supervisión directa, pero su implementación ha generado críticas por la falta de diálogo y la coincidencia con las gestiones que realizaban los transportistas para ser incluidos en beneficios estatales. Jaén dejó claro que no se oponen a una regularización, pero sí exigen una normativa justa para el sector y rechazan la forma en la que se establecieron las normas para el sector.

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