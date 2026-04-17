Transportistas de carga denuncian exclusión en subsidio de combustible y advierten impacto logístico

Transportistas señalaron que desde la habilitación de la plataforma digital la semana pasada, han enfrentado dificultades para acceder al beneficio.

Chiriquí/Directivos de la Cámara Nacional de Transporte de Carga expresaron su preocupación ante la falta de inclusión del sector en el esquema de subsidio al combustible implementado por el Gobierno, situación que, aseguran, está generando pérdidas económicas y afectaciones en la cadena logística.

Según indicaron, las autoridades han sostenido reuniones con otros sectores del transporte, pero no con los representantes de carga, por lo que solicitaron un encuentro urgente para abordar la problemática.

Transportistas señalaron que desde la habilitación de la plataforma digital la semana pasada, han enfrentado dificultades para acceder al beneficio.

“Realmente ha sido un problema, un caos. El sector transporte de carga no ha podido ingresar desde el viernes pasado. El Gobierno no explicó que esto sería solo para el sector selectivo, colectivo y buses. Luego se dijo que hoy estaría listo para carga, pero ahora indican que solo aplica para transporte de alimentos”, manifestó un transportista.

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Por su parte, René Paredes, representante del gremio, advirtió que la medida está afectando directamente la logística nacional.

“Tienen que buscar una solución, porque esto impacta toda la actividad logística. No se puede enfocar un subsidio únicamente a un sector”, afirmó.

Los transportistas indicaron que algunas empresas han optado por suspender operaciones para evitar mayores pérdidas, mientras que en la Zona Libre de Colón ya se han registrado paralizaciones, lo que incrementa la preocupación en el sector ante posibles repercusiones económicas.

Con información de Demetrio Ábrego