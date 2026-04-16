Comisión de Presupuesto aprueba 30 millones al MEF para subsidio de combustibles a transportistas

El Gobierno usaría hasta $100 millones en este subsidio para estabilizar parcialmente el precio de la gasolina de 91 y 95 octanos, así como el diésel bajo en azufre.

Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por $30 millones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), recursos que permitirán poner en marcha la primera fase de un programa de subsidio dirigido a sectores clave del país.

El ministro encargado de Economía y Finanzas, Fausto Fernández, explicó ante los diputados que estos fondos ya están siendo utilizados para implementar el programa, que comenzó esta semana con el objetivo de apoyar al transporte selectivo y colectivo.

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De acuerdo con lo expuesto, la segunda fase iniciará a partir de mañana y estará orientada a la pesca artesanal y al transporte de carga de alimentos, sectores que también enfrentan el impacto del incremento en los precios del combustible.

La medida forma parte de la Resolución de Gabinete No. 20 de 2026, aprobada el 31 de marzo, dentro de un esquema más amplio de estabilización de precios impulsado por el MEF en coordinación con otras entidades del Estado. Este plan busca contener los efectos de la crisis energética global, vinculada al conflicto en Irán y al cierre del Estrecho de Ormuz.

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Fernández detalló que los recursos aprobados provienen de ahorros en el servicio de la deuda, luego de una cancelación anticipada de bonos realizada a finales del año pasado. Esta operación permitió liberar aproximadamente 30 millones de balboas que ahora serán utilizados en esta etapa inicial del programa.

Según cifras oficiales, 33,289 vehículos han sido aprobados tras completar el proceso de registro, lo que ha permitido activar el suministro en estaciones autorizadas a nivel nacional.

El funcionario también explicó que el plan contempla un monto total de hasta $100 millones para estabilizar parcialmente el precio de la gasolina de 91 y 95 octanos, así como el diésel bajo en azufre. Los fondos aprobados corresponden a la fase inicial, la cual será evaluada en las próximas semanas según el comportamiento del consumo, con miras a ajustar y ampliar el alcance del subsidio en sus siguientes etapas.