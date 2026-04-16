Subsidio de combustible supera los 33 mil despachos; a partir del viernes se extiende a pesca y carga

Las autoridades indicaron que actualmente se analiza el comportamiento real del sistema para ajustar los topes de subsidio, de forma que sean sostenibles para el Estado y efectivos para aliviar los costos del transporte.

Más de 33,815 despachos de combustible subsidiado a transportistas en todo el país, mientras se prepara para ampliar el beneficio a nuevos sectores a partir de este viernes, como parte de las medidas para mitigar el impacto del alza en los costos operativos.

Según cifras oficiales, 33,289 vehículos han sido aprobados tras completar el proceso de registro, lo que ha permitido activar el suministro en estaciones autorizadas a nivel nacional.

Las autoridades destacaron que, en apenas 15 días, se logró no solo habilitar la plataforma de inscripción, sino también desplegar el sistema de despacho en todas las provincias, con apoyo de estaciones avaladas por la Secretaría Nacional de Energía.

Registro y validación del beneficio

El proceso de inscripción se realiza a través de la plataforma Panamá Conecta, donde los transportistas deben ingresar sus datos personales y del vehículo. El sistema valida que estén paz y salvo con la Autoridad del Tránsito y permite registrar a más de un conductor por unidad.

De acuerdo con el balance, más del 90% de las solicitudes están siendo aprobadas, lo que refleja una rápida incorporación de los transportistas al programa.

Ajustes al esquema del subsidio

El Ejecutivo reconoció que se han registrado quejas por el cálculo del subsidio, que inicialmente estaba basado en litros de combustible, lo que generaba variaciones dependiendo del precio en cada estación.

Ante esto, el Ministerio de Economía y Finanzas prepara una nueva resolución para que el subsidio se calcule únicamente en monto y no en litros, buscando mayor equidad y claridad para los beneficiarios.

Las autoridades indicaron que actualmente se analiza el comportamiento real del sistema para ajustar los topes de subsidio, de forma que sean sostenibles para el Estado y efectivos para aliviar los costos del transporte.

Ampliación a nuevos sectores

Hasta ahora, el beneficio aplica para transporte selectivo, colectivo y colegial. Sin embargo, se anunció que desde este viernes se incorporarán la pesca artesanal y el transporte de carga de alimentos.

Esta ampliación responde a la complejidad en la validación de estos sectores, ya que no cuentan con registros operativos similares a los del transporte tradicional.

El Gobierno calificó la implementación como “un éxito”, destacando el cumplimiento del compromiso adquirido con los transportistas y el funcionamiento del sistema en todo el país.