Mulino se pronuncia sobre tensiones entre procurador y contralor; pide investigaciones 'sin impunidad ni selectividad'

El presidente subrayó que su administración ha presentado más de 350 denuncias penales por irregularidades detectadas, insistiendo en que corresponde a las autoridades competentes, y no al Ejecutivo, darles seguimiento.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió a la situación que involucra al procurador general y al contralor, en medio de cuestionamientos públicos, y reiteró su postura de respeto a la independencia de los poderes del Estado.

“Soy un hombre de derecho y creo en la independencia de los poderes”, afirmó el mandatario, al tiempo que evitó profundizar en confrontaciones directas entre ambas figuras.

Mulino recordó que fue criticado en su momento por la designación del Procurador, y cuestionó que algunos de sus detractores ahora respalden su gestión. En cuanto al Contralor general, destacó su labor y aseguró que “ha hecho y seguirá haciendo un gran trabajo para poner las cuentas al día”, señalando que ese despacho ha realizado cerca de 200 auditorías desde su llegada.

El presidente también subrayó que su administración ha presentado más de 350 denuncias penales por irregularidades detectadas, insistiendo en que corresponde a las autoridades competentes, y no al Ejecutivo, darles seguimiento.

“El pueblo necesita respuestas de las autoridades competentes, que no es el Órgano Ejecutivo ni es mi persona”, expresó.

En ese sentido, defendió su actuación frente a señalamientos de persecución política. “Nadie puede decir que el presidente está persiguiendo a alguien. El que tiene un lío es porque se lo buscó”, sostuvo.

No obstante, reconoció que en el país existe una percepción de impunidad y selectividad en la justicia, dependiendo del periodo en que hayan ocurrido los hechos investigados. “Todo debe ser investigado y juzgado a tiempo, sin abusos ni complicidades”, agregó.

El mandatario enfatizó que tanto el Procurador como el Contralor cumplen roles fundamentales dentro del Estado, con competencias claramente definidas en la Constitución. Destacó que uno se encarga de la persecución penal y el otro de fiscalizar el uso de los recursos públicos.

Finalmente, reiteró la importancia de fortalecer la institucionalidad y garantizar que los procesos se desarrollen con transparencia y apego a la ley.