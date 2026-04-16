Asamblea elige a Jaime Barroso como nuevo magistrado del Tribunal Electoral

El nuevo magistrado del TE estará por un periodo de 10 años y devengará un salario de $14 mil.

Ciudad de Panamá, Panamá/En medio de los cuestionamientos de "ungido", el pleno de la Asamblea Nacional eligió este jueves 16 de abril a Jaime Barroso Pinto como nuevo magistrado principal del Tribunal Electoral (TE).

La batalla en esta elección se dio entre Barroso y el actual magistrado del TE, Alfredo Juncá, quienes fueron los dos únicos candidatos postulados. La diputada Grace Hernández, de la bancada Seguimos, postuló a Juncá, quien buscaba reelegirse en el cargo. Mientras que, el diputado Eliécer Castrellón Barrios, de la bancada Mixta, postuló a Jaime Barroso Pinto, actual fiscal de cuentas.

Barroso obtuvo 52 votos , mientras que Juncá solo 18. A Barroso lo acompañará Gilberto Estrada, quien actualmente es el suplente de Alfredo Juncá. Estrada obtuvo 62 votos y se midió con Javier Ordinola que logró 4 votos.

Barroso, no es nuevo en el mundo político, ni en las funciones pública. En su momento fue alcalde de Arraiján, también fue suplente de magistrado del Tribunal de Cuentas y ahora es el encargado de la Fiscalía de Cuentas.

Ayer, la Comisión de Credenciales presentó el informe de 24 de los 27 candidatos que cumplieron con los requisitos de las normas. De este listado, varias figuras públicas y actuales funcionarios lo completan.

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Tras la postulación en el pleno, los diputados dieron su opinión sobre los candidatos postulados. El nuevo magistrado del TE estará por un periodo de 10 años y devengará un salario de $14 mil.

Más temprano, el presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó señalamientos sobre una supuesta injerencia del Ejecutivo en las recientes elecciones que se discuten en la Asamblea Nacional, particularmente en medio de la polémica elección de la nueva defensora del Pueblo, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, y el proceso de entrevistas para escoger al nuevo magistrado del Tribunal Electoral.

Durante su conferencia de este jueves 16 de abril, el mandatario negó categóricamente que exista una “línea” del Ejecutivo detrás del proceso, luego de que diputados oficialistas señalaran que tanto Russo como el fiscal de cuentas Jaime Barroso serían supuestos “ungidos”.

Sin embargo, durante sus exposiciones diputados de la bancada de Vamos aseguraron que ya se conocía que el "ungido" tenía los votos.