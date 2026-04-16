Mulino niega 'ungidos' del Ejecutivo en elección de defensora del Pueblo y magistrado del TE: 'Ninguno es mi amigo'

El mandatario enfatizó que, independientemente del resultado, respetará la decisión de los diputados: “Si es otro, será la decisión soberana del pleno”.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rechazó señalamientos sobre una supuesta injerencia del Ejecutivo en las recientes elecciones que se discuten en la Asamblea Nacional, particularmente en medio de la polémica elección de la nueva defensora del Pueblo, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, y el proceso de entrevistas para escoger al nuevo magistrado del Tribunal Electoral.

Durante su conferencia de este jueves 16 de abril, el mandatario negó categóricamente que exista una “línea” del Ejecutivo detrás del proceso, luego de que diputados oficialistas señalaran que tanto Russo como el fiscal de cuentas Jaime Barroso serían supuestos “ungidos”.

“Ninguno de los dos es mi amigo”, puntualizó Mulino, al referirse a ambos funcionarios.

Sobre Russo, explicó que la conoce desde hace años, pero aclaró: “no es mi amiga, ni mi compañera de fiesta, ni nada parecido”, y sostuvo que la misma distancia aplica en el caso de Barroso.

El presidente también cuestionó las afirmaciones realizadas dentro del Legislativo, señalando que en ese espacio “se dicen muchas cosas” y que incluso se miente bajo el amparo de la inmunidad parlamentaria. “Que me achaquen una más, no me arrepiento”, expresó.

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En cuanto a la eventual elección del nuevo magistrado del Tribunal Electoral, Mulino insistió en que no tiene participación en la decisión. “Si es electo hoy o mañana, no es mi problema. No tengo nada que ver con el señor Barroso”, subrayó, dejando claro que la elección corresponde exclusivamente al pleno legislativo.

El mandatario enfatizó que, independientemente del resultado, respetará la decisión de los diputados: “Si es otro, será la decisión soberana del pleno”.

Señaló que, como jefe del Ejecutivo, su prioridad será mantener relaciones institucionales con los distintos funcionarios del Estado. Indicó que buscará trabajar en conjunto con quienes resulten electos, siempre que cumplan con sus funciones de manera adecuada.

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