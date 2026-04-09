Defensora del Pueblo fue 'una orden directa': diputado Zúñiga cuestiona elección de Ángela Russo

Señaló que el cargo de defensor del Pueblo requiere una figura más activa y cercana a la población, con capacidad de recorrer el país y alzar la voz ante las injusticias. En ese sentido, consideró necesario dar paso a nuevos perfiles con experiencia directa en derechos humanos.

Ciudad de Panamá/La elección de la nueva defensora del Pueblo sigue generando reacciones en la Asamblea Nacional.

El diputado independiente de la coalición Vamos, Roberto Zúñiga, cuestionó el proceso que llevó a la designación de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ángela Russo, asegurando que la decisión final respondió a intereses externos y no al criterio autónomo del Legislativo.

Zúñiga calificó como “lamentable” la forma en que se dio la escogencia y sostuvo que, a su juicio, la decisión no fue tomada realmente por el pleno.

“Fue evidente que fue una orden directa de una ungida desde el Palacio de las Garzas”, afirmó, al tiempo que advirtió que este tipo de acciones debilitan el rol de la Asamblea como contrapeso dentro del Estado.

El diputado explicó que, en una primera etapa, la Comisión de Gobierno —integrada por nueve miembros— había seleccionado a siete aspirantes, excluyendo tanto a Russo como al exdefensor Eduardo Leblanc.

Esta decisión, indicó, se basó en criterios establecidos en la Ley 504, incluyendo objeciones ciudadanas y valoraciones sobre el perfil requerido para el cargo.

Sin embargo, el panorama cambió cuando se presentó un informe de minoría ante el pleno por parte del diputado oficialista Luis Eduardo Camacho, lo que permitió reabrir la lista completa de aspirantes.

Con ello, la candidatura de Russo fue reactivada y finalmente sometida a votación, donde obtuvo el respaldo mayoritario de los diputados. Russo fue escogida con 37 votos a favor. Los otros postulados fueron Rodrigo Alberto García Rodríguez (31 votos) y Giselle Annette Emiliani Duque (1 voto).

Es evidente que prepararon la lista completa, era para darle la vía abierta a la ungida del Palacio de las Garzas para poder que fuera electa en el pleno de la Asamblea Nacional como defensora del Pueblo". — Roberto Zúñiga - Diputado

Oposición

Zúñiga también expuso las razones por las que su bancada se opuso a esta designación.

Señaló que el cargo de defensor del Pueblo requiere una figura más activa y cercana a la población, con capacidad de recorrer el país y alzar la voz ante las injusticias. En ese sentido, consideró necesario dar paso a nuevos perfiles con experiencia directa en derechos humanos.

Además, mencionó que durante el ejercicio de Russo como magistrada hubo decisiones que generaron dudas dentro de su bancada, lo que influyó en la evaluación negativa de su candidatura.

El diputado fue más allá al advertir que este tipo de designaciones pueden responder a acuerdos políticos.

“Se hace demasiado evidente que esto fue un cambio de figurita”, expresó, al referirse también a próximas designaciones en otros cargos del Estado.

En su análisis, insistió en que la Defensoría del Pueblo debe mantener independencia frente al Ejecutivo, ya que su función principal es actuar como un ente vigilante ante problemáticas sociales.

En ese contexto, cuestionó la falta de pronunciamientos en temas como la crisis del agua en Azuero o situaciones de discriminación en centros educativos.

"El ejecutivo lo que quiere son menos críticos, entonces tener un defensor del Pueblo que no sea afín al Ejecutivo, obviamente quita un contrapeso y tiene una vía habilitada. Hay quienes critican que si vamos a tener una Defensoría así, ¿para qué hay una Defensoría?", señaló.

Corrupción

Durante la entrevista, Zúñiga también abordó el tema de la lucha contra la corrupción en el país, señalando que los avances han sido limitados.

“Ha sido un simple discurso vacío”, dijo, al referirse a los esfuerzos del Ejecutivo en esta materia. Según explicó, iniciativas importantes no han contado con el respaldo necesario, incluyendo propuestas impulsadas por el Ministerio Público.

El diputado aseguró que desde la Asamblea se han presentado proyectos relevantes, como la no prescripción de delitos contra la administración pública y reformas en el sistema notarial y la carrera administrativa, aunque reconoció que muchos de estos enfrentan obstáculos para avanzar.

A pesar de las diferencias, Zúñiga destacó que la bancada independiente ha respaldado la mayoría de los proyectos del Ejecutivo que consideran positivos, insistiendo en que su postura no es de oposición automática, sino basada en principios.

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