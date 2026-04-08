Ángela Russo, elegida como nueva Defensora del Pueblo por la Asamblea Nacional

La exmagistrada de la Corte, Angel Russo, ocupará el cargo por un período de cuatro años.

Panamá/El pleno de la Asamblea Nacional eligió a Ángela Russo como nueva Defensora del Pueblo para el período 2026-2031. La exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia fue elegida con 37 votos a favor. Los otros postulados fueron Rodrigo Alberto García Rodríguez (31 votos) y Giselle Annette Emiliani Duque (1 voto).

El orden del día de la sesión plenaria de este miércoles incluyó la elección y nombramiento de la persona que ocupará este cargo en el punto cuatro.

La elección inició con la lectura del informe de mayoría que, tras una alianza entre las bancadas de Vamos, MOCA y el Partido Revolucionario Democrático, proponía que la elección se realizara entre siete candidatos.

Acto seguido, se leyó el informe de minoría, que pedía considerar a 32 de los 35 aspirantes que cumplieron con los requisitos, basándose en lo que establece la Constitución. Este informe no obtuvo los votos necesarios.

Una vez culminada la lectura, se procedió a la sustentación y aprobación de los informes. El primero en tomar la palabra fue el diputado y presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho, quien impulsó el informe de minoría. Dijo que la Comisión tenía la alternativa de elegir a algunos candidatos, pero que eso no estaba escrito en piedra, porque las recomendaciones de las comisiones pueden ser avaladas o rechazadas por el Pleno Legislativo, conformado por 71 diputados.

El turno llegó para el perredista Raphael Buchanam. Él sustentó el informe de mayoría y señaló que se basaron en las reglas establecidas para la elección del defensor en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo. Esta ley estipula que la Comisión elegirá a los candidatos más idóneos para el cargo. "El pleno legislativo no puede ser soberano sobre una ley que es taxativa, que instruye la elección (...)".

Más temprano, minutos antes de que iniciara esta elección, Eduardo Leblanc y otro candidato renunciaron a su aspiración. Leblanc, quien buscaba reelegirse y figuraba entre los "favoritos".

Tras declararse la sesión permanente, se procedió a la votación del Informe de Minoría, que fue aprobado, lo que abrió la posibilidad de que el pleno de la Asamblea pudiese postular a cualquiera de los 32 aspirantes.

La Defensoría del Pueblo es una institución del Estado encargada de proteger y promover los derechos humanos de todas las personas frente a posibles abusos o irregularidades, especialmente por parte de autoridades públicas.