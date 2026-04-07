Elección del Defensor del Pueblo: diputados lo incluyen en la agenda; presidente de la Asamblea se reúne con jefes de bancada

Tras el anuncio de la reunión para destrabar el debate, se decretó un receso. Los diputados de la bancada de Vamos y el PRD acusaron al presidente de la Comisión de Gobierno de presentar informes con "irregularidades".

Panamá/Fueron 64 los diputados que asistieron esta tarde al pleno, pero solo 30 respaldaron la inclusión de la elección del Defensor del Pueblo en la agenda.

La discusión, sin embargo, no estuvo exenta de tropiezos. Desde el inicio salieron a relucir cuestionamientos sobre el informe de mayoría, que, según varios diputados, fue presentado sin las firmas correspondientes el lunes por el presidente de la Comisión de Gobierno, Luis Eduardo Camacho.

Acusan a Camacho de errores en el informe de mayoría

Durante el debate, diputados de distintas bancadas elevaron sus críticas al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, quien llamó varias veces al orden. Desde sus curules, Roberto Zúñiga, jefe de la bancada Vamos, y el perredista Raphael Buchanan cuestionaron que se haya incluido un informe de mayoría sin las firmas de los miembros de la Comisión.

En la misma línea, la diputada Janine Prado sostuvo que se incurre en una ilegalidad, al no contar el documento con las firmas requeridas. Además, advirtió que el pleno ya había dado curso al proceso, lo que complica aún más la situación.

Las críticas también llegaron desde Benicio Robinson, quien fue enfático al señalar que los asesores debieron advertir el error. “Es una aberración que estemos discutiendo el orden del día cuando el presidente de la Comisión trajo informes sin firmas”, expresó. Agregó que Camacho debió “tener la humildad de retractarse” y cuestionó el cierre del debate, al considerar que se podría estar vulnerando la ley de la Defensoría del Pueblo.

El ambiente se tensó aún más cuando Camacho respondió a los señalamientos. “Si vamos a hablar de basurero, es que se ven en el espejo”, replicó.

Por su parte, la diputada Ariana Coba aseguró que ninguno de los dos informes presentados es válido. En tanto, el diputado Crispiano Adames solicitó que la documentación fuera certificada.

En medio del intercambio, el secretario general de la Asamblea, Carlos Alvarado, explicó que en reunión de junta directiva se decidió incluir la elección del Defensor del Pueblo dentro del orden del día.

Después de escuchar a varios diputados, el presidente de la Asamblea indicó que la decisión que se toma es por mayoría y siempre se han discutido los dos informes. Indicó que por una discusión no se le puede echar tierra a todo el trabajo que se ha hecho en la Asamblea.

Acto seguido, indicó que se reunirá con los jefes de bancadas para lograr un consenso, mientras el vicepresidente del Legislativo lidera la sesión. Cuestionó que el diputado Robinson haya pedido que boten a los asesores del Legislativo. Tras el anuncio de la reunión para destrabar el debate, se decretó un receso.

Alianza MOCA, Vamos y PRD presentan 7 candidatos

Ayer, el presidente de la Comisión de Gobierno presentó los dos informes ante el pleno. El de mayoría que impulsaron en una alianza de cinco diputados de la Comisión de Gobierno, de la bancada Vamos, junto al perredista Raphael Buchanan y José Pérez Barboni, de Moca, lograron imponerse y depurar la lista de aspirantes, presentando un informe con 7 candidatos.

Consideraron que las figuras más aptas para el cargo son:

Joel Alexis De León Quintero

Rodrigo Alberto García Rodríguez

Joyce Janette Araujo Lasso

Venicia Clementina Chang Monterrey

José Antonio Collado

Meiky Luz Quintero Hernández

Alexander Rojas Figueroa

Mientras que otros cuatro diputados, de la bancada oficialista, en su mayoría, presentaron un informe de minoría para que el pleno discutiera la elección con los 33 candidatos que cumplieron con los requisitos establecidos.

Pero entre los 33 aspirantes que superaron la fase de requisitos figuran nombres que, según fuentes legislativas, parten como favoritos del ala oficialista, como la exmagistrada Ángela Russo, la directora de Documentación de la Asamblea Nacional, Gina Correa, y Ricardo Valencia, suplente de la diputada Shirley Castañeda.

En medio de este escenario, también se suman factores políticos. La semana pasada, el partido Realizando Metas pidió públicamente a sus diputados respaldar la candidatura de Russo, lo que añade un nuevo elemento al pulso dentro del hemiciclo. Mientras tanto, el lunes Camacho aseguró que la decisión final recae en el pleno. “La elección no es un acto de la Comisión, sino del pleno”, afirmó.

Ahora, el primer paso será la votación del informe de minoría, que por reglamento debe discutirse antes. De ser aprobado, se revertiría la decisión de la Comisión y la elección se abriría a todos los candidatos que cumplieron con los requisitos. De lo contrario, el proceso avanzará con la lista reducida.