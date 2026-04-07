Elección del Defensor del Pueblo: entre informe de mayoría y minoría, el pleno decidirá

La elección podría darse en las próximas horas en el pleno de la Asamblea Nacional.

Panamá/La elección del nuevo defensor del Pueblo entra en una fase decisiva en la Asamblea Nacional, marcada por diferencias entre diputados y dos visiones enfrentadas sobre cómo debe desarrollarse el proceso.

Aunque este lunes cinco diputados de la Comisión de Gobierno —de la bancada Vamos, junto al perredista Raphael Buchanan y José Pérez Barboni, de Moca— lograron imponerse y depurar la lista de aspirantes, será el pleno, integrado por los 71 diputados, el que tendrá la última palabra.

Los diputados deberán decidir si avalan esta selección o si, por el contrario, acogen el informe de minoría que propone mantener la lista completa de candidatos. Esta decisión se estaría tomando en la próximas horas.

Este informe alterno, impulsado por el presidente de la Comisión, Luis Eduardo Camacho, plantea que la elección se realice entre los 33 aspirantes que cumplieron con los requisitos, sin filtros adicionales. De hecho, el reglamento interno de la Asamblea respalda esta postura al establecer que cualquier diputado puede postular a un candidato de la lista.

“Eso es lo que va a pasar, porque la Comisión no nos puede limitar un derecho”, aseguró un diputado que conversó con este medio, reflejando el ambiente de tensión que se vive en el Legislativo.

Durante la presentación de ambos informes ante el pleno, las reacciones no se hicieron esperar. Diputados de distintas bancadas tomaron la palabra para fijar posiciones, evidenciando una clara división.

El presidente del Partido Revolucionario Democrático, Benicio Robinson, fue uno de los más enfáticos al señalar que el debate apenas comienza. “No estoy de acuerdo con la doble moralidad. Yo soy gente de palabra y no ando buscando órdenes de arriba ni de abajo. Vamos a enfrentarlo ahora en el informe de minoría”, dijo al diputado Luis Eduardo Camacho, dejando entrever su respaldo a la decisión adoptada en la Comisión.

Por su parte, el diputado Osman Gómez, de la bancada Mixta, cuestionó cualquier tipo de injerencia externa en la decisión legislativa. “Este parlamento tiene que escoger al Defensor del Pueblo y ponernos de acuerdo nosotros mismos”, sostuvo.

En la misma línea, el perredista Jairo Salazar defendió la autonomía del pleno: “Este pleno es soberano. Resulta que hay una bancada que dice ser democrática y quiere imponernos una selectividad”.

Desde la otra acera, la diputada Janine Prado, de Vamos, respaldó el trabajo de la Comisión y defendió la depuración de la lista. A su juicio, el debate sobre democracia se ha distorsionado. “Democracia es postularse, cumplir con los requisitos, pero no necesariamente llegar al pleno por tener un padrino político detrás, ni una bancada, ni un tuit”, expresó.

Prado, además, indicó que los candidatos seleccionados cumplen con criterios académicos, experiencia laboral y conocimiento en derechos humanos, y advirtió que ahora el debate se trasladará al terreno político: “Vamos a ver si se tienen los votos para tumbar el gran trabajo que se hizo en la Comisión”.

Entre los 33 aspirantes que superaron la fase de requisitos figuran nombres que, según fuentes legislativas, parten como favoritos, como la exmagistrada Ángela Russo, la directora de Documentación de la Asamblea Nacional, Gina Correa, y el actual defensor, Eduardo Leblanc, quien busca la reelección.

Vamos, Moca y el perredista Buchanan , en tanto, consideraron que las figuras con más aptas para el cargo son:

Joel Alexis De León Quintero

Rodrigo Alberto García Rodríguez

Joyce Janette Araujo Lasso

Venicia Clementina Chang Monterrey

José Antonio Collado

Meiky Luz Quintero Hernández

Alexander Rojas Figueroa

En medio de este escenario, también se suman factores políticos. La semana pasada, el partido Realizando Metas pidió públicamente a sus diputados respaldar la candidatura de Russo, lo que añade un nuevo elemento al pulso dentro del hemiciclo.

Mientras tanto, Camacho reiteró que la decisión final recae en el pleno. “La elección no es un acto de la Comisión, sino del pleno”, afirmó.

Ahora, el primer paso será la votación del informe de minoría, que por reglamento debe discutirse antes. De ser aprobado, se revertiría la decisión de la Comisión y la elección se abriría a todos los candidatos que cumplieron con los requisitos. De lo contrario, el proceso avanzará con la lista reducida.

La Asamblea se encamina así a una votación clave que no solo definirá al próximo Defensor del Pueblo, sino que también pondrá a prueba las correlaciones de fuerza dentro del Legislativo.