Mulino: 'Soy un presidente sin círculo cero, sin traficantes de influencia y sin ministros ladrones'

Ciudad de Panamá/"Soy un presidente sin círculo cero, sin traficantes de influencia y sin ministros ladrones". Esta frase del presidente de la República, José Raúl Mulino, fue parte de la intervención durante la instalación de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), acto en el que Aurelio Barría Pino asumió la presidencia del gremio empresarial.

En su discurso, Mulino abordó de frente el tema de la corrupción. "¿Qué es corrupción? Robar al Estado, sí, por supuesto. Cobrar coimas, por supuesto", señaló el mandatario, quien criticó el empobrecimiento del debate público por métodos "chabacanos, ruines y pobres".

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El jefe de Estado reafirmó su compromiso con la ética en la gestión pública y advirtió que su administración mantiene tolerancia cero ante cualquier desviación: "El que se ha salido de la raya se fue ya. Y los que pretendan salirse de la raya se irán también". Además, descartó la presencia de intermediarios ilegítimos en su entorno: "Directores coimeros y 'freelancers' del poder, que son a lo mejor peores que todos los otros. Conmigo no. Yo no ando por ninguna parte".

"Nadie puede hablar por mí"

Sobre la gestión de influencias, Mulino fue categórico: "Cuando yo quiera algo, yo llamo al que sea. Nadie puede hablar por mí. En ningún aspecto". El presidente reconoció que ha tenido que desmentir a personas que se presentan como sus intermediarios para solicitar favores, muchos de los cuales implican violar la ley: "Una buena cantidad de los favores que a uno le piden es para que uno viole la ley".

Al abordar el tema de la justicia, Mulino subrayó su respeto por la independencia de los poderes del Estado: "Todo el mundo cree que el presidente mete preso y saca de la cárcel, o juzga o condena. Yo respeto la independencia de los poderes". No obstante, reconoció que en el sistema judicial "hay mucho que hacer, que arreglar, que instruir para que la justicia sea efectiva", tema que ha trabajado directamente con magistrados de la Corte Suprema y otros operadores de justicia.

La toma de posesión de Aurelio Barría Pino al frente de la Cámara de Comercio representa un nuevo ciclo para el gremio empresarial más antiguo del país, en un momento clave para la economía nacional.