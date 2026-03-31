Mulino se reúne con jefe del Comando Sur; cooperación regional marca agenda entre Panamá y Estados Unidos

Panamá/Panamá y Estados Unidos avanzan hacia una estrategia regional contra el crimen organizado, con el país como actor clave en la seguridad hemisférica, en medio de propuestas para reforzar la vigilancia costera, el sistema judicial y el control del uso de criptomonedas por redes criminales.

Durante una reunión celebrada este martes en el Palacio de las Garzas, el presidente de la República, José Raúl Mulino, y el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, coincidieron en que la lucha contra los carteles, el terrorismo y las redes criminales requiere una articulación más amplia.

El encuentro reunió además a ministros de Estado, al embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quienes abordaron temas relacionados con la protección de puertos, cadenas de suministro y la necesidad de garantizar un entorno de paz, orden y prosperidad en el hemisferio.

Desde la delegación estadounidense se destacó el rol de Panamá en este nuevo enfoque regional. "Panamá, a juicio del general Donovan, será clave para llevar adelante esa estrategia", se lee en el comunicado.

Tanto el general Donovan como el embajador Cabrera afirmaron que Panamá es su mejor socio en la región de Centroamérica y el Caribe, y que en Washington al presidente Mulino se le reconoce como un aliado en la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal.", se lee en el comunicado.

El jefe del Comando Sur manifestó además su interés en reforzar iniciativas multilaterales como “Escudo de las Américas”, orientadas a fortalecer la cooperación en seguridad en el continente. En esa línea, ambas partes coincidieron en que los ejercicios Panamax, con la participación de cerca de 20 países, serán un escenario clave para promover entre otros gobiernos la necesidad de reforzar la cooperación frente a carteles, organizaciones terroristas y redes dedicadas al tráfico de personas.

Por su parte, el presidente Mulino propuso la posibilidad de retomar el plan de vigilancia de las costas panameñas a través de radares, el cual estuvo operativo hasta el año 2014 con notable éxito, pero que fue desechado por las administraciones que siguieron.

Además, dijo que se debe fortalecer el sistema judicial con el fin de ayudar a fiscales a llevar a los criminales y narcotraficantes ante el estrado. También afirmó que es necesario establecer en Panamá una ley que establezca el marco para que las organizaciones criminales transnacionales y delincuentes no puedan recurrir a las criptomonedas para esconder y mover el dinero ilícito.