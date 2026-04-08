Contenido exclusivo: Paradas, la amarga espera

De los refugios de vidrio que sofocan a los usuarios hasta los puntos donde solo un letrero marca la espera bajo el sol o la lluvia; así es la amarga realidad del transporte público en la capital.

Ciudad de Panamá, Panamá/En la ciudad de Panamá, esperar el bus es una moneda al aire con dos caras igual de desalentadoras: o te encierras en una estructura de vidrio que actúa como una freidora de aire humana, o te toca esperar de pie junto a un poste, totalmente desprotegido.

Lo que debería ser la puerta de entrada a un sistema de transporte moderno se ha convertido en una prueba de resistencia física que ignora las leyes básicas del trópico.

La tortura del vidrio vs. la intemperie del poste

El recorrido por los barrios capitalinos revela una desconexión entre el diseño urbano y el clima local. En sectores como Don Bosco, las paradas de vidrio —fruto de contratos de concesión—

Son un dilema para los usuarios. La gente prefiere refugiarse bajo cualquier techo privado cercano porque entrar en ellas es, literalmente, asarse.

Sin embargo, el escenario es aún más crudo en otras zonas como Brisas del Golf o sectores periféricos, donde la infraestructura es inexistente. En estos puntos:

No hay techo ni asientos.

El único indicativo de que allí pasa el bus es un poste con un letrero .

. Los usuarios quedan a merced de la radiación solar directa o de los aguaceros propios de nuestra temporada de lluvias.

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La ciencia que se ignora

Mientras ciudades en Australia (con climas similares al nuestro) apuestan por la "infraestructura verde" y árboles de copa ancha para enfriar las zonas de espera, en Panamá la norma es el hormigón y el metal.

Los estándares internacionales sugieren aleros profundos y ventilación cruzada. Hoy, estos elementos brillan por su ausencia. El resultado es una sensación de espera multiplicada por el malestar físico, lo que amarga la experiencia de cualquier ciudadano que intente dejar el auto en casa para usar el bus.

El contraste: Lo que el pasado nos enseñó

En la Avenida Canfield de Albrook, sobrevive una lección de arquitectura funcional. Una parada construida hace más de 70 años sigue recibiendo pasajeros con una frescura que las estructuras modernas no pueden replicar. Irónicamente, en zonas vecinas como Clayton, estas joyas de la ingeniería climática fueron demolidas para instalar los modelos de vidrio que hoy los usuarios rechazan.

Una deuda pendiente

La exvicealcaldesa Raisa Banfield reconoce que, si bien se trabajó en la renovación de concesiones para instalar mobiliario, la adaptación climática sigue siendo una tarea pendiente.

El sistema de transporte seguirá siendo deficiente mientras su primer eslabón sea una prueba de supervivencia. Una parada debe ser un refugio, no una "amarga espera" que muchos prefieren evitar.