Contenido Exclusivo: Una nueva ruta para el oeste

El Gobierno ha decidido retomar un proyecto vial que permanecía pendiente desde 2018: la rehabilitación de la carretera forestal que conectaría la vía Centenario con Nuevo Emperador, en Arraiján.

Ciudad de Panamá, Panamá/Elizabeth Saldaña es dueña de una fonda instalada justo al lado del puente Centenario. Un sitio estratégico, pensado precisamente en la cantidad de conductores que, agobiados por los tranques de cada tarde, dice, se detienen a comer, beber, descansar, entre otras cosas.

La mañana puede empezar lenta, pero cuando llegan las 3:30 de la tarde su puesto de ventas cobra fuerza, según dice.

“A veces se les recalienta el carro”, narra la señora Elizabeth, que indica que también paran “para ahorrar combustible”.

Pero si el tranque por el puente Centenario es pesado, según el Ministerio de Obras Públicas, es mucho peor por el puente de las Américas. El secretario general del MOP, Ricardo Icaza, dice que por esta última circula el 75% de los vehículos, mientras que solo un 25% usa el Centenario.

Por eso, asegura, la actual administración decidió retomar un proyecto vial pendiente desde 2018: la rehabilitación de la llamada carretera Forestal, que uniría la vía del Centenario con Nuevo Emperador, en Arraiján.

El secretario general del MOP dice que la idea es dividir las cargas de tráfico vehicular entre los puentes del Centenario y de las Américas.

La descontaminación

Pero para llevar adelante el proyecto, hubo temas que resolver. Uno de ellos es que los terrenos son de la Autoridad del Canal de Panamá, que, a través de una permuta o cambio de bienes, actualmente le hace el traspaso al Estado para el uso de esa servidumbre.

Sin embargo, el traspaso tampoco sería el causante del retraso de esta obra, sino la existencia de municiones no detonadas, que datan de la época en que soldados estadounidenses hacían sus entrenamientos en esta zona. La descontaminación ya se concluyó.

Según el MOP, se retiró todo tipo de animales de estos sitios para su seguridad y preservar la especie, entre otras previsiones ambientales. Pero, temiendo la invasión por precaristas, la carretera estaría delimitada con cercas y letreros de advertencia porque al otro lado todavía el terreno está contaminado con explosivos.

En un video proporcionado por la Alcaldía de Arraiján se puede ver la existencia de la huella de la carretera rural existente, por lo cual el MOP sustenta que no habría tanto que talar.

Los primeros pasos

Por ahora, faltaría que la empresa a cargo de la descontaminación certifique la limpieza y la Autoridad del Canal verifique, en aras de la protección de la cuenca del canal de Panamá.

El secretario del MOP dice que solo entonces los próximos pasos serían el estudio de impacto ambiental, el diseño y la construcción.

TVN Noticias entró por la vía del Centenario para conocer el terreno. Actualmente hay una cantera en el camino, y solo pudimos llegar hasta una quebrada, donde vimos vehículos de la empresa a cargo de la descontaminación.

El director nacional de Inspección del MOP, Juan Ramón Abadi, dice que la semana pasada hubo unas mil detonaciones.

El proyecto

El proyecto de diseño y construcción para la rehabilitación de la carretera entre la vía Centenario - Nuevo Emperador (Forestal Arraiján) tiene un contrato de B/.23.2 millones, a cargo del Consorcio Nuevo Emperador, grupo conformado por las empresas Nova y Asfaltos Panameños. Se dio en procedimiento excepcional, bajo el argumento de contrato de beneficio social.

Para esta obra hay un plazo de 520 días, según ficha técnica, y 36 meses de mantenimiento. Se estima que genere 250 empleos directos y 750 indirectos. Sería una vía de ida y vuelta, con hombros, y 15.4 kilómetros de extensión, para la cual se harán puentes y ramales, según explicó el ingeniero a cargo.

También ingresamos por el otro extremo de la futura carretera, por Nuevo Emperador, a donde pudimos avanzar hasta una garita de Mi Ambiente, que nos impidió seguir por la descontaminación. Sin embargo, trabajadores a cargo de la limpieza aseguran que el proyecto terminó y hacen labores de retiro de la zona.

Beneficios

El impacto, según el MOP, se notaría en Arraiján norte, especialmente en comunidades como Burunga, Nuevo Emperador, Santa Clara y Arraiján. Estas zonas, dice, tienen a unos 86 mil habitantes; sin embargo, estima que al final redunda en 300 mil personas que conducen entre Panamá Oeste y la ciudad capital y hasta a los viajeros del interior del país.

Los conductores consultados piensan que sería una obra de beneficio por los tranques que padecen. La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba contó su experiencia, cuando trabajaba en la ciudad y llegaba tarde por el congestionamiento vehicular.

Dice que es una situación que casi se normalizó, pero que asegura, una vez en el cargo como alcaldesa, impulsó con el presidente de la República para que fuese rescatado, incluso como proyecto de reactivación económica.

Hay entusiasmo entre quienes esperan la Forestal Centenario – Nuevo Emperador porque se trataría de una nueva ruta para los conductores que sufren el calvario de los tranques. La pregunta que se hacen es si esta vez se convertirá en realidad.

Otros contenidos exclusivos: