Violencia deja varios hechos de sangre en la capital en lo que va de abril

Barrios como Río Abajo, Santa Ana, Calidonia, Pedregal y Cerro Viento figuran entre los sectores donde se han reportado estos incidentes, evidenciando una expansión de la criminalidad.

Ciudad de Panamá/La violencia continúa marcando la agenda de seguridad en la ciudad de Panamá, donde en los primeros ocho días del mes de abril se han registrado más de cinco hechos de sangre en distintos puntos de la capital, generando preocupación entre residentes y autoridades.

Barrios como Río Abajo, Santa Ana, Calidonia, Pedregal y Cerro Viento figuran entre los sectores donde se han reportado estos incidentes, evidenciando una expansión de la criminalidad en áreas urbanas densamente pobladas.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Cerro Viento, donde sujetos armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un hombre que se desplazaba en un vehículo sedán. El ataque, ocurrido a plena luz del día sobre un puente vehicular cercano a un centro comercial, dejó el auto atravesado en la vía, ante la mirada de conductores y peatones que presenciaron la escena.

En Santa Ana, otro hecho violento tuvo lugar en el edificio Centenario, donde un hombre perdió la vida y dos personas resultaron heridas tras un ataque armado. Mientras tanto, en Calidonia, específicamente en Calle 25, un individuo fue asesinado a tiros en un hecho que quedó registrado en cámaras de videovigilancia y posteriormente difundido en redes sociales.

La situación también alcanzó a usuarios del transporte público. En el sector de Rana de Oro, en Pedregal, un metrobús quedó en medio de un intercambio de disparos entre presuntos grupos rivales, dejando como saldo dos pasajeros heridos.

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Para el criminólogo y perito forense Marcos Aurelio Álvarez, estos hechos responden a disputas entre organizaciones criminales por el control territorial y la venta de drogas. Según explicó, este tipo de ataques también busca enviar mensajes entre grupos rivales.

”Cuando a una persona la llenan de balas, no es gratuito, algo pasó dentro de la organización criminal, ya sea una traición dentro de la misma pandilla” indicó Álvarez.

Ante este panorama, la Policía Nacional de Panamá ha reforzado los operativos en diversas zonas de la capital con el objetivo de dar con los responsables. No obstante, hasta el momento no se reportan aprehensiones vinculadas a los casos de Santa Ana y Calidonia, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los móviles.

De acuerdo con estadísticas del Ministerio Público, entre enero y febrero de este año se han contabilizado 77 víctimas de homicidio a nivel nacional, lo que refleja una tendencia preocupante.

El temor entre la ciudadanía crece ante la posibilidad de que esta ola de violencia se intensifique, dejando a más personas inocentes atrapadas en medio de enfrentamientos entre grupos delictivos.

Con información de Jessica Román