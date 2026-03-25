Allanamiento en Calidonia deja decomiso de 68 paquetes de droga

Ciudad de Panamá/En una diligencia de allanamiento realizada por la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, se decomisaron 68 paquetes rectangulares de presunta droga en un edificio ubicado en la calle República de Belice, en el corregimiento de Calidonia, en la capital.

Además, en la acción operativa, fueron ubicadas varias bolsitas Ziploc que contenían material vegetal, presunta sustancia ilícita, indicios que fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes.

La Policía Nacional reiteró en un comunicado su compromiso en la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia común, con la misión de garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.