Capturan a 'más buscado' por homicidio en Pedregal

En el marco de la operación Odisea del Amanecer, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, en coordinación con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, aprehendió a alias “Chebo”, quien figuraba en la lista de los “Más Buscados” por el delito de homicidio doloso agravado.

La aprehensión se realizó en el corregimiento de Pedregal, donde el hombre fue capturado junto a otra persona, durante un allanamiento a una residencia en la que las autoridades ubicaron armas de fuego y municiones.

Durante el operativo se decomisaron dos armas de fuego, proveedores, un fusil, cerca de 140 municiones, una mira telescópica y dos radios con sus respectivos cargadores, entre otros indicios vinculados a la investigación.

Homicidio en Rana de Oro

Alias “Chebo” es requerido por su presunta vinculación con un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio doloso agravado, ocurrido el 25 de noviembre de 2024 en el sector de Rana de Oro, corregimiento de Pedregal.

Las autoridades no descartaron que los indicios encontrados durante el allanamiento guarden relación con otros hechos delictivos, por lo que las investigaciones continúan.

Compromiso institucional

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas y transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley.