Realizan operativos en Santa Ana y El Chorrillo tras homicidio con arma de fuego

Durante las acciones se logró recuperar un arma de fuego, sustancias ilícitas y un vehículo que presuntamente fue utilizado por los sospechosos.

La Policía Nacional mantiene operativos en los corregimientos de Santa Ana y El Chorrillo, con el objetivo de ubicar a los presuntos implicados en un hecho de violencia registrado en el sector de calle 25, donde un ciudadano perdió la vida en las afueras de un bar.

El subcomisionado Joel Hurtado, jefe de la 8va Zona Policial, informó que durante las acciones se logró recuperar un arma de fuego, sustancias ilícitas y un vehículo que presuntamente fue utilizado por los sospechosos para darse a la fuga tras el ataque.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima mantenía antecedentes por delitos relacionados con la salud colectiva, entre otros.

Las autoridades indicaron que, en coordinación con el Ministerio Público, se mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer este caso y dar con los responsables.