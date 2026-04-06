Investigan homicidio del hermano de Dayra Caicedo en edificios Centenario de Santa Ana

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, detalló que se registraron 10 menos que en 2025, aunque los mismos no ocurrieron en las áreas de cobertura del operativo de Semana Santa.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmó este lunes que el hermano de Darya Caicedo, César Caicedo, fue asesinado en la noche del Viernes Santo en los edificios Centenario, ubicados en la avenida B, corregimiento de Santa Ana.

Según detalló Fernández, Caicedo mantenía una medida cautelar de "restricción de movilización" como parte de las investigaciones que se adelantan por la operación Nodriza, en la que también se mantienen imputadas otras personas de la familia Caicedo, entre estas su padre.

"Tenemos evidencia de este hecho, y lo hemos podido documentar", aseguró Fernández, al tiempo que añadió que la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) trabaja en la recolección de pruebas sólidas para sustentar las investigaciones y proceder con las acciones correspondientes ante los tribunales.

Según el balance preliminar, durante el fin de Semana Santa ocurrieron al menos unos 4 homicidios, entre estos, el del hermano de Dayra Caicedo. Esta cifra aún no ha sido confirmada por las autoridades, sin embargo, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, detalló que se registraron 10 menos que en 2025, aunque los mismos no ocurrieron en las áreas de cobertura del operativo de Semana Santa.

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Balance

Ábrego, en compañía de los estamentos de Seguridad, presentó el balance del operativo de Semana Santa, destacando una disminución en varios indicadores delictivos, aunque con investigaciones en curso por hechos violentos registrados durante el fin de semana.

Durante el periodo, se atendieron 8,074 emergencias, un aumento del 22% que, según explicó, responde a una mayor confianza de la ciudadanía en los canales de denuncia.

Asimismo, se reportó la retención de 672 personas con casos pendientes, lo que representa un incremento cercano al 60% en comparación con periodos anteriores.

En materia de tránsito, las autoridades informaron una disminución del 32% en infracciones y una reducción del 7% en accidentes.

En cuanto a la seguridad ciudadana, se registró una baja en delitos como el hurto (27%) y las lesiones personales (21%), además de una disminución de homicidios respecto al año anterior.

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