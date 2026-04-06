Capturan a dos hombres por homicidio en multifamiliares de Sabanitas en Colón; niño resultó herido

Este nuevo caso se suma a la preocupante cifra de violencia en la provincia. En lo que va del año 2026, Colón ya supera los 20 homicidios, según datos oficiales.

Colón/Dos personas presuntamente vinculadas a un homicidio, ocurrido la tarde de este domingo en los multifamiliares de Irving Saladino, en el corregimiento de Sabanitas, provincia de Colón, fueron aprehendidas en horas de la noche por la Policía Nacional.

Como resultado de este violento ataque armado, un niño de aproximadamente 9 años resultó herido con un rozón de bala en la cabeza. De acuerdo con familiares, el niño se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta.

Captura en Cativá

La Policía Nacional informó que la aprehensión de los sospechosos se dio en el corregimiento de Cativá, cuando se desplazaban en un vehículo con dirección hacia la ciudad de Colón por la vía Transístmica.

Según detallaron las autoridades, la acción fue ejecutada por policías del grupo linces, que permitió ubicar e interceptar a los presuntos implicados.

Los aprehendidos serán puestos a órdenes del Ministerio Público, junto con los indicios recabados durante el operativo, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Nota relacionada: Violento ataque deja un muerto en multifamiliares de Sabanitas en Colón

Colón supera los 20 homicidios en 2026

Este nuevo caso se suma a la preocupante cifra de violencia en la provincia. En lo que va del año 2026, Colón ya supera los 20 homicidios, según datos oficiales.

Las autoridades mantienen operativos en la zona como parte de las estrategias para reforzar la seguridad y dar con los responsables de hechos delictivos.

Información de Néstor Delgado

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