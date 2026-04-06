Reanudan exhumaciones de víctimas de la invasión del 20 de Diciembre

Las exhumaciones forman parte de un esfuerzo sostenido que comenzó en el año 2020, cuando se realizaron las primeras intervenciones. Desde entonces, los restos recuperados han sido sometidos a análisis de laboratorio para su identificación.

Las labores de exhumación en el cementerio Jardín de Paz entran en una nueva fase, luego de que el Ministerio Público ordenara la continuación de las diligencias por un período de nueve días, informó la Comisión 20 de Diciembre este lunes de abril.

Durante esta etapa, los equipos especializados intervendrán al menos 15 sepulturas, como parte de un proceso que busca recuperar restos humanos, avanzar en su identificación y dar respuesta a familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos.

Estas acciones forman parte de una segunda fase de trabajos, ya que previamente se habían intervenido otras 15 tumbas en el mismo camposanto.

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Las exhumaciones forman parte de un esfuerzo sostenido que comenzó en el año 2020, cuando se realizaron las primeras intervenciones. Desde entonces, los restos recuperados han sido sometidos a análisis de laboratorio para su identificación.

Como resultado de este proceso, durante el año pasado varias familias recibieron los restos de sus familiares, mientras que para el primer semestre de 2026 se tiene previsto realizar al menos dos nuevas entregas, según detalló José Luis Sosa, vocero de la Comisión 20 de Diciembre.

Avances en las investigaciones

Actualmente, las autoridades manejan 27 expedientes relacionados con estos casos, de los cuales ya se han logrado avances significativos.

Según detalló la fiscal superio Geomara Guerra, 10 casos con identificación de víctimas han sido remitidos a los tribunales, lo que representa un progreso importante en el esclarecimiento de estos hechos.

Las labores en campo están a cargo de especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el apoyo de peritajes arqueológicos, mientras que la investigación es liderada por la Fiscalía Metropolitana.

Los restos que sean recuperados durante esta fase serán trasladados al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su análisis, cumpliendo con los protocolos establecidos y bajo estricta cadena de custodia.

Información de Kayra Saldaña

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