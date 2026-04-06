Cyberbullying y violencia física: Las dos caras del acoso escolar en colegios en Panamá

Víctor Smoly explicó que muchos padres solo interactúan con sus hijos a través de mensajes de texto, lo que impide detectar señales de alerta temprana sobre pensamientos suicidas o depresión.

Ciudad de Panamá/El regreso a clases en Panamá dejó cifras alarmantes sobre violencia escolar. 274 denuncias de agresión se registraron solo en el primer día, según reveló Víctor Smoly, director ejecutivo de la Organización Global Prevención ante el Bullying.

El especialista detalló que el 32% de estos casos involucran maltratos por parte de docentes, incluyendo insultos y violencia verbal dentro del salón. Además, afirmó que en la primera semana del año escolar ocurrieron dos suicidios de adolescentes relacionados con acoso.

La violencia escolar evoluciona

Smoly advirtió que el bullying ya no distingue entre colegios públicos y privados. "Estamos prácticamente iguales en cantidad de denuncias", manifestó el experto. Sin embargo, señaló que hay más violencia física en escuelas públicas y más violencia psicológica o cyberbullying en instituciones privadas.

El peligro mayor radica en la evolución del acoso hacia formas más peligrosas. "Pasó de acoso a violencia armada: niños con armas blancas, con armas de fuego. Hay algo que se llama el copycat, que los niños imitan lo que ven en otros países", alertó Smoly.

Smoly mencionó casos recientes en México, Texas y Argentina donde víctimas de bullying atacaron escuelas con armas. "Todos los casos de bullying se pueden prevenir, absolutamente todos, pero los padres no identifican a sus hijos cuando están viviendo un problema emocional", añadió.

La falta de comunicación en el hogar es un factor crítico. Smoly explicó que muchos padres solo interactúan con sus hijos a través de mensajes de texto, lo que impide detectar señales de alerta temprana sobre pensamientos suicidas o depresión.

Falta de psicólogos y leyes pendientes

Sobre la infraestructura de apoyo, Smoly fue crítico con la carencia de profesionales de salud mental en el sistema educativo. "Panamá necesita más de tres mil psicólogos y no hay, ese es el problema", dijo respecto a la ausencia de gabinetes psicopedagógicos en muchos planteles.

"Hay que tocar el tema del bullying de una manera inmediata. Hay que establecer el Observatorio Nacional de Prevención del Bullying", exhortó el activista.

Para las familias, la recomendación principal es detectar la ausencia emocional de los hijos. "Están desconectados de nosotros. Hoy uno le pregunta a su hijo cómo le fue y le dice 'bien', pero no hay ese diálogo", explicó Smoly.

El especialista insistió en que los protocolos actuales no sirven si el daño ya está hecho. "Lo que necesitamos es prevención e identificación, y los docentes aquí no están preparados para ello", concluyó.