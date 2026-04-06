¡Lamentable! Ubican el cuerpo de turista de 70 años que había desaparecido en playa El Estero de Veraguas

En el operativo de búsqueda participaron 8 miembros del Sinaproc, 6 bomberos, así como agentes de la Policía Nacional y moradores de la comunidad, quienes apoyaron de manera activa en las acciones de rastreo.

Veraguas/Cerca de las 4:15 p.m. del domingo 5 de abril fue ubicado sin vida el cuerpo del turista francés desaparecido en playa El Estero de Santa Catalina, distrito de Soná, al sur de la provincia de Veraguas.

La desaparición del extranjero se notificó en la mañana del sábado 4 de abril y desde entonces, los equipos de búsqueda y rescate activaron los protocolos para este tipo de casos.

Según detalló el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el hallazgo se registró aen las inmediaciones de Isla Cébaco, luego de intensas labores de búsqueda desarrolladas en el litoral de playa El Estero. Ante esta lamentable tragedia, el Sinaproc brindó apoyo psicológico a los familiares del turista a través de un voluntario especialista en esta área.

En el operativo de búsqueda participaron 8 miembros del Sinaproc, 6 bomberos, así como agentes de la Policía Nacional y moradores de la comunidad, quienes apoyaron de manera activa en las acciones de rastreo.

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Las labores de búsqueda fueron reforzadas con el apoyo del Servicio Nacional Aeronaval, quien realizó patrullajes terrestres у marítimos, así como monitoreo en la zona, lo que permitió ampliar el radio de búsqueda entre isla Gobernadora y Santa Catalina.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, especialmente ante condiciones de fuerte oleaje en el área, debido a que durante el fin de semana se mantuvo un aviso de prevención por mar de fondo en el Pacífico.

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