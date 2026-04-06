Clima en Panamá: Lluvias dispersas y cielos nublados persistirán durante este lunes 6 de abril

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este lunes se prevé cielo parcialmente nublado a nublado en el país, acompañado de lluvias esporádicas de intensidad variable en sectores del Caribe, específicamente desde Bocas del Toro hasta Costa Abajo de Colón y el oriente de la comarca Guna Yala. Estas condiciones se mantendrán durante el transcurso del día y hasta horas de la noche.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana dominarán los cielos despejados a parcialmente nublados; no obstante, se esperan episodios de nubosidad con lluvias en áreas de la cordillera Central, el golfo de Chiriquí, el norte de Coclé, el sector norte de Panamá Oeste, Panamá Este y la región oriental.

Puede interesarle: Playa La Angosta en Colón se llenó de visitantes para despedir la Pascua de Resurrección

Para la tarde, se prevén chubascos en Darién, las comarcas Emberá, el sur de Veraguas, Chiriquí Occidente, así como en Panamá Oeste, Panamá Este y la bahía de Panamá, mientras que en el resto de la vertiente persistirá la nubosidad dispersa. En horas de la noche, predominará el cielo parcialmente nublado, con lluvias intermitentes en el occidente de Chiriquí, el sur de Veraguas, el golfo de Panamá y el sector oriental de Darién.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 29°C y 31°C en la región del Caribe, y entre 31°C y 35°C en el Pacífico. En zonas montañosas y la cordillera Central, se esperan valores más frescos, entre los 12°C y 23°C.

En cuanto al viento, en el Caribe se prevén corrientes del noroeste y nor-noreste con velocidades entre 15 y 30 km/h. En el Pacífico, los vientos serán del norte con velocidades de 30 a 40 km/h y ráfagas superiores, principalmente en Azuero, Coclé y Panamá Oeste. Hacia la región occidental, se espera ingreso de viento del oeste y sur durante la tarde, con velocidades menores a 25 km/h.

Sobre las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan olas entre 0.8 y 1.6 metros de altura, con periodos de 8 segundos. En el Pacífico, el oleaje oscilará entre 1.0 y 1.5 metros, con periodos de 13 segundos.

Los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de riesgo que van de moderado a muy alto y extremo (5 a 11+), por lo que se recomienda tomar medidas de protección durante la exposición al sol.

Hasta el momento no se mantiene ningún aviso de vigilancia activo.

También puede leer: