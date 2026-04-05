Capilla presidencial atrae a fieles y turistas en el Domingo de Resurreción

Aunque no permanece abierta durante todo el año, en estas fechas permite el acceso a los fieles para momentos de oración y recogimiento.

Cientos de panameños y turistas extranjeros han acudido durante estos días de Semana Santa al Casco Antiguo, donde el ambiente combina el valor histórico del sitio con un profundo sentido espiritual.

A medida que avanza la jornada, las calles empedradas se llenan de visitantes que recorren el área motivados no solo por su atractivo turístico, sino también por la oportunidad de reflexionar sobre la muerte y resurrección de Jesús.

En este contexto, la capilla presidencial se ha convertido en uno de los puntos más visitados. Aunque no permanece abierta durante todo el año, en estas fechas permite el acceso a los fieles para momentos de oración y recogimiento.

Visitantes extranjeros destacaron la experiencia como un espacio especial para la reflexión. “Andamos de vacaciones, pero siempre recordando lo que es la Semana Santa. Tuvimos la oportunidad de entrar a la capilla y ha sido excelente”, comentó un turista procedente de México.

Familias enteras también llegan como parte de una tradición anual, mientras que otros hacen una pausa en medio del recorrido para agradecer, reflexionar y fortalecer su fe. “Es un momento especial para recordar y vivir lo que significa la Semana Santa”, expresó otra visitante.

La apertura de este espacio ha sido valorada por los asistentes, quienes consideran que se trata de una oportunidad única para vivir de cerca estas celebraciones religiosas.

El movimiento registrado en el Casco Antiguo durante estos días también impulsa el turismo cultural y religioso, consolidando este sector como uno de los principales puntos de encuentro en la ciudad de Panamá durante la Semana Santa.

Información de Heady Leane Morán

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