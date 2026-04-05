Procesión del Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría marca el cierre de la Semana Santa en el Casco Antiguo

Tras el encuentro, ambas imágenes ingresaron a la Basílica Santa María la Antigua, donde permanecerán durante el resto del año.

La procesión del Cristo Resucitado y la Virgen de la Alegría se desarrolló este Domingo de Resurrección en el Casco Antiguo de Panamá, donde cientos de fieles participaron en la tradicional celebración del "Topón de Alegría", que marca el cierre de la Semana Santa.

La jornada inició con la salida de la imagen de la Virgen de la Alegría desde la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, recorriendo calles del centro histórico en medio de cantos, bailes y expresiones de júbilo, características propias de esta celebración pascual.

A diferencia de las procesiones solemnes de los días anteriores, la procesión del Domingo de Resurrección se distingue por su ambiente festivo, donde los feligreses celebran la resurrección de Jesucristo con música, flores y participación comunitaria. 🌼🙏

Encuentro en la Plaza Catedral

Por su parte, la imagen del Cristo Resucitado salió desde la Iglesia San Francisco de Asís y recorrió las calles del Casco Antiguo hasta encontrarse con la Virgen en la Plaza Catedral, frente a la Basílica Santa María la Antigua.

Este encuentro simbólico, conocido como el Topón de Alegría, representa la victoria de la vida sobre la muerte y la esperanza renovada, mensaje central del Domingo de Pascua. El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, expresó durante la actividad: “Agradecer a Dios porque nos ha permitido vivir esta Pascua de este año”.

Autoridades destacan valor cultural y religioso

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, destacó la importancia de estas celebraciones para el país. “Este es un momento no solamente de contemplación, de fe, convicción y de liturgia, sino también se convierte en un producto que podemos compartir con el mundo entero que Panamá es un país con una fe profunda”, expresó.

Cierre de la Semana Santa

Tras el encuentro, ambas imágenes, adornadas con flores, ingresaron a la Basílica Santa María la Antigua, donde permanecerán durante el resto del año. La procesión del Cristo Resucitado en el Casco Antiguo marca el cierre oficial de la Semana Santa en Panamá, una tradición que cada año reúne a fieles, turistas y autoridades en una celebración que combina fe, cultura y tradición religiosa.

**Con información de Hellen Concepción**