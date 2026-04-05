Entre andas y fe: Santiago celebra el Domingo de Resurrección con la tradicional 'Carrera de los Santos'

Tras la carrera, los feligreses participaron en la procesión que recorrió los alrededores del parque de Santiago, cerrando así las actividades litúrgicas del Domingo de Resurrección.

Santiago, Veraguas/Cientos de fieles participaron este domingo en la tradicional “Carrera de los Santos”, una de las manifestaciones religiosas más emblemáticas de la Semana Santa en la parroquia Catedral de Santiago, en la provincia de Veraguas.

La actividad, que simboliza el encuentro con Jesús resucitado, reúne a diversas imágenes religiosas como María Magdalena, San Juan, San Pedro, la Verónica y la Virgen Dolorosa, las cuales son llevadas una a una hasta encontrarse con la imagen del Cristo resucitado, en medio de aplausos y muestras de fe de los presentes.

Esta tradición, con décadas de historia, continúa congregando a familias enteras que cada año acuden para mantener viva una costumbre heredada de generación en generación. “Es muy bonita, especialmente para los niños. Es una tradición que vivimos desde nuestros abuelos y ahora la inculcamos a ellos”, expresó una de las asistentes.

Tras la carrera, los feligreses participaron en la procesión que recorrió los alrededores del parque de Santiago, cerrando así las actividades litúrgicas del Domingo de Resurrección.

Autoridades eclesiásticas destacaron la alta participación durante toda la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta las celebraciones pascuales, resaltando la profunda tradición católica que caracteriza a esta provincia.

Uno de los sacerdotes que participaba de la actividad subrayó la importancia de mantener vivas estas expresiones religiosas como parte de la identidad cultural y espiritual de la región.

La “Carrera de los Santos” se consolida así como una de las tradiciones más representativas de Veraguas, reflejo de la devoción y el arraigo religioso de su gente.

Información de Ney Castillo

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