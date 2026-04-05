Cae presunto violador en Chiriquí durante un recorrido que realizaba Senafront

Una acción se registró en Chepo y la otra en la provincia de Chiriquí

Un presunto homicida y un hombre acusado por delitos sexuales fueron capturados en operativos realizados en Panamá Este y la provincia de Chiriquí, como parte de las acciones de seguridad desplegadas durante la Semana Santa 2026.

El primer caso se registró en el sector de Coquira, donde fue detenido un ciudadano que mantenía orden de captura por homicidio, emitida por la Fiscalía de Homicidio de Colón y Guna Yala. Tras la verificación correspondiente, el individuo fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Capturan a sospechoso por delito sexual en Chiriquí

En un segundo operativo, realizado en la comunidad de Chuchupate, corregimiento de Progreso, fue aprehendido un ciudadano con oficios de captura vigentes por delitos contra la vida e integridad personal, así como delito contra el pudor y la libertad sexual.

El implicado fue trasladado a la base del Servicio Nacional de Fronteras en la región occidental y posteriormente puesto a órdenes del Ministerio Público para continuar con el proceso correspondiente.

Operativos de seguridad durante Semana Santa

Estas capturas se realizaron como parte del operativo Semana Santa Segura 2026 y del Plan Firmeza, mediante los cuales se refuerzan las acciones de seguridad y prevención del delito en distintos puntos del país.

Las autoridades indicaron que los operativos continuarán durante el periodo de Semana Santa, con el objetivo de ubicar personas requeridas por la justicia y garantizar la seguridad ciudadana.