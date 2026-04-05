Miles de viajeros regresan a la capital tras finalizar actividades de Semana Santa

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a mantener la paciencia, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes desplegados en la vía, a fin de evitar incidentes durante el desplazamiento.

Desde tempranas horas de este domingo 5 de abril, se registró un masivo retorno de vehículos hacia la provincia de Panamá, tras culminar los días de asueto por Semana Santa, lo que ha generado tráfico lento en varios puntos de la vía Interamericana.

Como parte del operativo de inversión de carriles, las autoridades habilitaron desde las 7:00 a.m. la fase 1, que abarca desde Las Uvas de San Carlos hasta Sajalices de Capira. Posteriormente, se activó la fase 2 en el tramo comprendido entre Campana de Capira y El Nazareno en La Chorrera. Ambas fases se mantuvieron hasta las 6:00 p.m., con el objetivo de agilizar el flujo vehicular hacia la ciudad capital.

En la terminal de Albrook, algunos viajeros reportaron que el tráfico se mantuvo pesado durante gran parte del recorrido, por lo que tardaron más horas de lo habitual en llegar a la ciudad capital.

Hasta el momento, siguen llegando decenas de buses de distintos puntos del interior y según los informes del tránsito, el tráfico vehicular sigue pesado en la vía Panamericana.

Las autoridades reiteran el llamado a los conductores a mantener la paciencia, respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de los agentes desplegados en la vía, a fin de evitar incidentes durante el desplazamiento.

Balance

Un total de 96 mil vehículos se desplazaron hacia el interior del país durante la Semana Santa, según cifras preliminares de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional.

El movimiento vehicular se registró principalmente entre miércoles y jueves, mientras que el retorno masivo hacia la ciudad de Panamá se concentra este domingo, cuando miles de conductores regresan tras los días de asueto.

El teniente Raymundo Sandoval, de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito, explicó que durante este periodo se desplegaron diversos dispositivos de seguridad y agilización vial en las principales carreteras del país.

En cuanto a las infracciones, detalló que se mantiene un registro aproximado de mil boletas por exceso de velocidad, así como 101 sanciones a conductores sorprendidos manejando en estado de embriaguez comprobada.

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